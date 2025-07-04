Когда в Беларуси будут следующие длинные выходные?
- 4.07.2025, 9:03
Есть хорошая новость.
Благодаря тому, что «день независимости» в этом году пришелся на четверг, белорусы отдыхают не один день, а четыре. К этой хорошей новости есть еще одна не менее приятная — это не последние большие выходные в 2025-м, пишет «Зеркало».
График переноса рабочих дней на 2025-м Совмин составил в конце осени 2024-го. В этом году у белорусов получилось пять длинных выходных. Двое мы уже отгуляли — в январе и апреле. Третьи идут сейчас. Впереди еще двое. Когда именно?
Смотрим:
в ноябре — с 7-го по 9-е,
в декабре — с 25-го по 28-е.
При этом не стоит забывать, что нередко такие мини-каникулы приходится отрабатывать. Так, например, за пятницу, 4 июля, будем трудиться в субботу, 12 июля.
7 ноября выпадает на пятницу, поэтому с учетом субботы и воскресенье отдыхать будем три дня.
В декабре отдыхать опять будем четыре дня. Однако за пятницу, 26 декабря, придется работать в субботу, 20 декабря.