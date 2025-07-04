Стрелкова напугал удар ВСУ по Ижевску 4.07.2025, 9:10

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Фактически возникает новый фронт.

Бывший офицер ФСБ, один из ключевых фигурантов дела по военным преступлениям в Украине Игорь Стрелков (Гиркин) в письме из тюрьмы прокомментировал удар беспилотника по российскому оборонному предприятию в Ижевске.

Его обращение распространили соратники через соцсети, передает Dialog.UA.

По словам Стрелкова, несмотря на отсутствие точных данных, масштабы последствий атаки говорят сами за себя.

«Судя даже по сообщениям официальных СМИ о шести раненых и эвакуированных самолетами МЧС в Москву, попали, видимо, хорошо», — пожаловался Z-патриот.

Особое внимание он уделил происхождению беспилотника, который, по его словам, якобы «не мог быть запущен с территории Украины».

Он уверен, что БПЛА был запущен либо с территории РФ, либо из Казахстана. В обоих случаях он делает вывод о появлении дополнительной угрозы внутри самой Российской Федерации.

«Если БПЛА запущены с территории Казахстана, то это говорит о том, что у нас фактически возникает новый фронт», — подчеркнул он.

Стрелков отмечает, что хотя этот «фронт» не носит наступательного характера, российские силы противовоздушной обороны вынуждены будут его удерживать. Если же атака была совершена с территории самой РФ, то, со слов Стрелкова, это очередной провал спецслужб.

РФ уже четвертый год ведет полномасштабную войну, а уровень противодействия диверсиям внутри страны остается крайне низким. Он также выразил уверенность, что удары по территории России будут только усиливаться. «Нас будут бомбить все больше, все чаще, все массированнее», — написал Z-патриот.

В заключение бывший главарь так называемой «ДНР» отметил, что его мрачные прогнозы, как правило, сбываются.

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