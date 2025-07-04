Стрелкова напугал удар ВСУ по Ижевску
- 4.07.2025, 9:10
- 1,308
Фактически возникает новый фронт.
Бывший офицер ФСБ, один из ключевых фигурантов дела по военным преступлениям в Украине Игорь Стрелков (Гиркин) в письме из тюрьмы прокомментировал удар беспилотника по российскому оборонному предприятию в Ижевске.
Его обращение распространили соратники через соцсети, передает Dialog.UA.
По словам Стрелкова, несмотря на отсутствие точных данных, масштабы последствий атаки говорят сами за себя.
«Судя даже по сообщениям официальных СМИ о шести раненых и эвакуированных самолетами МЧС в Москву, попали, видимо, хорошо», — пожаловался Z-патриот.
Особое внимание он уделил происхождению беспилотника, который, по его словам, якобы «не мог быть запущен с территории Украины».
Он уверен, что БПЛА был запущен либо с территории РФ, либо из Казахстана. В обоих случаях он делает вывод о появлении дополнительной угрозы внутри самой Российской Федерации.
«Если БПЛА запущены с территории Казахстана, то это говорит о том, что у нас фактически возникает новый фронт», — подчеркнул он.
Стрелков отмечает, что хотя этот «фронт» не носит наступательного характера, российские силы противовоздушной обороны вынуждены будут его удерживать. Если же атака была совершена с территории самой РФ, то, со слов Стрелкова, это очередной провал спецслужб.
РФ уже четвертый год ведет полномасштабную войну, а уровень противодействия диверсиям внутри страны остается крайне низким. Он также выразил уверенность, что удары по территории России будут только усиливаться. «Нас будут бомбить все больше, все чаще, все массированнее», — написал Z-патриот.
В заключение бывший главарь так называемой «ДНР» отметил, что его мрачные прогнозы, как правило, сбываются.