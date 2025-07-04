Семь продуктов, которые реально омолаживают кожу и разглаживают морщины
- 4.07.2025, 9:12
Сбалансированный рацион способен творить чудеса.
Исследователи Эдинбургского университета под руководством доктора Рупи Ауйла установили, что продукты, содержащие антиоксиданты, клетчатку и полиненасыщенные жиры, способны защищать клетки кожи от старения, уменьшать воспаление и способствовать ее естественному восстановлению.
Ресурс blik.ua рассказывает, что нужно есть, чтобы надолго сохранить молодость и упругость кожи.
Какие 7 продуктов сохраняют молодость и упругость кожи без ботокса
Орехи содержат витамин Е, цинк и омега-3 жирные кислоты, которые защищают клетки кожи от старения, улучшают ее упругость и борются со свободными радикалами.
Семена льна, чиа, тыквы богаты клетчаткой и антиоксидантами, нивелируют процессы воспаления, поддерживают водный баланс и уменьшают сухость кожи.
Яйца — мощный источник биотина и аминокислот, которые поддерживают синтез коллагена и способствуют обновлению кожи.
Лосось содержит омега-3 кислоты, которые увлажняют кожу изнутри и придают ей здоровое сияние.
Овсянка богата бета-глюканом, который успокаивает кожу, предотвращает раздражение и способствует ее регенерации.
Брокколи содержит витамин С, который является ключевым для выработки коллагена, а также обладает противовоспалительными свойствами.
Имбирь — мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение и поддерживающий естественное обновление клеток кожи.