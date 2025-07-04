Семь продуктов, которые реально омолаживают кожу и разглаживают морщины 4.07.2025, 9:12

Сбалансированный рацион способен творить чудеса.

Исследователи Эдинбургского университета под руководством доктора Рупи Ауйла установили, что продукты, содержащие антиоксиданты, клетчатку и полиненасыщенные жиры, способны защищать клетки кожи от старения, уменьшать воспаление и способствовать ее естественному восстановлению.

Ресурс blik.ua рассказывает, что нужно есть, чтобы надолго сохранить молодость и упругость кожи.

Какие 7 продуктов сохраняют молодость и упругость кожи без ботокса

Орехи содержат витамин Е, цинк и омега-3 жирные кислоты, которые защищают клетки кожи от старения, улучшают ее упругость и борются со свободными радикалами.

Семена льна, чиа, тыквы богаты клетчаткой и антиоксидантами, нивелируют процессы воспаления, поддерживают водный баланс и уменьшают сухость кожи.

Яйца — мощный источник биотина и аминокислот, которые поддерживают синтез коллагена и способствуют обновлению кожи.

Лосось содержит омега-3 кислоты, которые увлажняют кожу изнутри и придают ей здоровое сияние.

Овсянка богата бета-глюканом, который успокаивает кожу, предотвращает раздражение и способствует ее регенерации.

Брокколи содержит витамин С, который является ключевым для выработки коллагена, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Имбирь — мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение и поддерживающий естественное обновление клеток кожи.

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