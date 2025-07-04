Парламент Грузии стал однопартийным 4.07.2025, 9:19

Депутатов от оппозиции лишили мандатов.

Грузинский парламент стал однопартийным, правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Гиорги Гахария. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях.

Также указанная партия лишена государственного финансирования, передает DW. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что представители партии Гахария пропускали заседания парламента «без уважительной причины».

В партии Гахария утверждают, что не пропускали заседания, а «бойкотировали нелегитимный парламент». Сам политик лишение членов его партии мандатов назвал «страницей, вырванной из кремлевского методички».

По словам Гахарии, оппозиционеров лишают иммунитета, чтобы расчистить путь для политических преследований и «устранить угрозу» накануне муниципальных выборов этой осенью.

Парламент Грузии, согласно закону этой страны, должен состоять из 150 парламентариев. Но на данный момент в его работе участвуют только 89 депутатов. Причем все они – представители правящей, пророссийской «Грузинской мечты».

Остальные 61 представитель оппозиции хотя и прошли в парламент, выполняют решения своих партий. А партии отказались признать результаты выборов и объявили бойкот парламента.

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