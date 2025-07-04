Азербайджан меняет баланс не только на Кавказе
- Алексей Копытько
- 4.07.2025, 9:33
Для Кремля обострился целый спектр проблем.
В последнее время немало плохих новостей, которые сливаются в общий минорный фон. В этой ситуации надо помнить, что у Украины есть мощнейший союзник – российская упоротость. Россияне бесконечно совершенствуются в умении создавать себе проблемы.
Украинцы также небесталанны по этой части, но у россиян гораздо больший масштаб и рвение. В этом они поистине сверхдержава.
Яркий пример – ситуация с Азербайджаном.
Страна – важнейшая. Бжезинский кратко очертил суть: без независимого Азербайджана крайне сложно конвертировать / монетизировать независимость государств Центральной Азии.
Азербайджан за годы кропотливой работы создал условия для постепенного избавления от российских пут. Что начало менять баланс не только на Кавказе. Из совсем свежего – это видно по репликам президента Казахстана в адрес Баку, а также по сегодняшнему визиту президента Узбекистана в Азербайджан.
По истине судьбоносный процесс этого года – выход на мирное соглашение с Арменией без российского участия. Что крайне беспокоит Москву. Ибо гармония на Кавказе лишает Кремль возможности паразитировать на разногласиях.
Парадокс в том, что этот прогресс гармонизации во многом стал возможен именно из-за беспардонности и откровенной шизоидности действий РФ.
Напомню, что в декабре 2024 г. россияне подбили из установки Панцирь – С1 над Чечней гражданский азербайджанский самолет. Били ракетами умышленно, понимая, что это невоенная цель. Пилоты чудом дотянули самолет до Актау и спасли десятки жизней. Баку через считанные часы обладал исчерпывающей информацией о случившемся, вплоть до извлечения поражающих элементов ракеты.
Вместо того, чтобы по-человечески извиниться, россияне начали отпираться, скатившись до личных оскорблений президента Ильхама Алиева. Причина упрямства: Путину пришлось бы наказать Кадырова и лиц из его ближайшего окружения.
Баку терпел три недели, несколько раз давал пас для нормализации. Но, убедившись в неадекватности Кремля, включил ответные меры: выпилил шпионское гнездо Примакова-внука – структуру «Россотрудничества» и ограничил российских пропагандистов.
Нынешнее обострения связано с тем, что российские «правоохранители» убили двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Скорее всего убивать никого не собирались, но типичный российский подход привел к традиционным последствиям. А затем вместо готовности расследовать традиционно докрутили до международного скандала. С отменой визитов официальных лиц и сворачиванием культурной активности.
Показательно, что сейчас Кремль обостряет ситуацию и в Армении. Москва достигла выдающегося результата: две страны с непростыми отношениями между собой одинаково скептически относятся к РФ.
Что интересно – российские официальные лица синхронно обвиняют в настраивании Армении и Азербайджана против России некие внешние силы, в т.ч. – Украину. Хотя и в Ереване, и в Баку уже не стесняются в выражениях относительно московских потуг. Утрата позиций на Кавказе обострит для Кремля целый спектр проблем и уменьшит возможности продолжать агрессию против Украины.
Поэтому.
Если нет настроения или положение кажется беспросветным, всегда помните: россияне прямо сейчас творят какую-то ерунду, что неизбежно сорвет их планы в самой выигрышной ситуации. Это закон.
Алексей Копытько, «Телеграм»