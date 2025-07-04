Азербайджан меняет баланс не только на Кавказе Алексей Копытько

4.07.2025, 9:33

Алексей Копытько

Для Кремля обострился целый спектр проблем.

В последнее время немало плохих новостей, которые сливаются в общий минорный фон. В этой ситуации надо помнить, что у Украины есть мощнейший союзник – российская упоротость. Россияне бесконечно совершенствуются в умении создавать себе проблемы.

Украинцы также небесталанны по этой части, но у россиян гораздо больший масштаб и рвение. В этом они поистине сверхдержава.

Яркий пример – ситуация с Азербайджаном.

Страна – важнейшая. Бжезинский кратко очертил суть: без независимого Азербайджана крайне сложно конвертировать / монетизировать независимость государств Центральной Азии.

Азербайджан за годы кропотливой работы создал условия для постепенного избавления от российских пут. Что начало менять баланс не только на Кавказе. Из совсем свежего – это видно по репликам президента Казахстана в адрес Баку, а также по сегодняшнему визиту президента Узбекистана в Азербайджан.

По истине судьбоносный процесс этого года – выход на мирное соглашение с Арменией без российского участия. Что крайне беспокоит Москву. Ибо гармония на Кавказе лишает Кремль возможности паразитировать на разногласиях.

Парадокс в том, что этот прогресс гармонизации во многом стал возможен именно из-за беспардонности и откровенной шизоидности действий РФ.

Напомню, что в декабре 2024 г. россияне подбили из установки Панцирь – С1 над Чечней гражданский азербайджанский самолет. Били ракетами умышленно, понимая, что это невоенная цель. Пилоты чудом дотянули самолет до Актау и спасли десятки жизней. Баку через считанные часы обладал исчерпывающей информацией о случившемся, вплоть до извлечения поражающих элементов ракеты.

Вместо того, чтобы по-человечески извиниться, россияне начали отпираться, скатившись до личных оскорблений президента Ильхама Алиева. Причина упрямства: Путину пришлось бы наказать Кадырова и лиц из его ближайшего окружения.

Баку терпел три недели, несколько раз давал пас для нормализации. Но, убедившись в неадекватности Кремля, включил ответные меры: выпилил шпионское гнездо Примакова-внука – структуру «Россотрудничества» и ограничил российских пропагандистов.

Нынешнее обострения связано с тем, что российские «правоохранители» убили двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Скорее всего убивать никого не собирались, но типичный российский подход привел к традиционным последствиям. А затем вместо готовности расследовать традиционно докрутили до международного скандала. С отменой визитов официальных лиц и сворачиванием культурной активности.

Показательно, что сейчас Кремль обостряет ситуацию и в Армении. Москва достигла выдающегося результата: две страны с непростыми отношениями между собой одинаково скептически относятся к РФ.

Что интересно – российские официальные лица синхронно обвиняют в настраивании Армении и Азербайджана против России некие внешние силы, в т.ч. – Украину. Хотя и в Ереване, и в Баку уже не стесняются в выражениях относительно московских потуг. Утрата позиций на Кавказе обострит для Кремля целый спектр проблем и уменьшит возможности продолжать агрессию против Украины.

Поэтому.

Если нет настроения или положение кажется беспросветным, всегда помните: россияне прямо сейчас творят какую-то ерунду, что неизбежно сорвет их планы в самой выигрышной ситуации. Это закон.

Алексей Копытько, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com