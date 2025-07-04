Баг или фича: минчанин купил китайский байк в кредит «На родныя тавары» 7 4.07.2025, 9:42

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иллюстративное фото

Подвох вскрылся при ознакомлении с электронным паспортом.

Минчанин получил льготный кредит «На родныя тавары». Выдавали его на отечественный мотоцикл. Только вот «отечество» оказалось другое. Собрали аппарат товарищи из братского Китая.

Журналисты Tochka.by разбирались, это баг или фича.

Китайский подвох

В редакцию обратился читатель. Он слегка в недоумении, хотя и рад сложившейся ситуации. Купил мотоцикл «Минск Х250» в кредит «На родныя тавары» под 4%. Сладкое предложение. Почти рассрочка.

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Только вот в электронном паспорте транспортного средства в графе «Страна происхождения» указан Китай.

Журналисты связались с представителями «Мотовело», а также обзвонили фирменные магазины. Собрали полную картину.

Совершенно точно, что это был баг, а не фича. Такой прием уже не пройдет – оформить дешевый кредит на китайский байк больше не получится. В техпаспорте должно быть прописано, что мотоцикл произвели в Беларуси.

В зависимости от партии «Минск Х250» собираются из комплектов в белорусской столице или же сразу идут из Китая собранными. Уровень локализации разный.

На «китайские» партии льготный кредит, к сожалению, уже не распространяется.

Новую поставку «Минск Х250» продавцы ждут только в конце лета. И пока непонятен статус ее происхождения.

В любом случае обидно покупать новый мотоцикл почти в конце сезона, но как есть.

Настоящий проходимец

Класс «Минск Х250» – эндуро. Разгоняет мотоцикл четырехтактный двигатель объемом 225 см³. Коробка передач пятиступенчатая. Мощность – 16 л.с.

Завести «Минск Х250» можно как с «лапки», так и с кнопки. В мотоцикле есть кикстартер и электростартер.

Идеальная техника для бездорожья и начинающих байкеров. Легкое управление и малая мощность. Новички безбоязненно могут освоиться без лишнего риска.

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