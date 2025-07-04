Sky News: Премьер Британии Стармер вскоре может уйти в отставку 4.07.2025, 9:53

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Кир Стармер

В Лейбористской партии назвали примерные сроки.

Премьер-министру Великобритании, сэру Киру Стармеру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если его правительство будет продолжать «плохо работать». Такое мнение есть среди членов Лейбористской партии, и один неназванный член правительства и еще один неназванный известный политик уже якобы предупредили об этом британского премьера.

Британскому вещателю Sky News об этом рассказали два источника из партии лейбористов. Правда, эти источники сразу после слов про «два-три месяца» отметили «май следующего года».

«Оба предупредили, что если лейбористы плохо выступят на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может означать конец пребывания (Стармера) на Даунинг-стрит», – рассказал заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс.

К сожалению, политическая редакция вещателя не уточнила у партийных источников, какие именно «два-три месяца» лейбористы будут ждать – в этом году, или все же начиная с мая 2026 года.

Так или иначе, но Сэм Коутс также ссылается на подчиненных Стармера, которые также говорят об отставке премьера «через несколько месяцев».

«Уровень недовольства и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько впечатляющий, что именно сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров правительства, что Стармеру придется уйти в отставку через несколько месяцев», – говорит Коутс.

Источники вещателя говорят о выборах именно в Уэльсе, Шотландии и Лондоне потому, что считается, что в этих местах «лейбористы рискуют потерять позиции». Дело в том, что согласно данным последних опросов, в Британии рейтинг поддержки консервативной партии упал до 16% (это самый низкий показатель за последние 25 лет), за демократов готовы проголосовать 17% избирателей, а за лейбористов – 22%.

Наибольшую поддержку сейчас имеет партия Reform UK – 29%. Именно эта партия одержала победу на недавних местных выборах.

В дополнение к «двум-трем месяцам» и «маю следующего года» вещатель также цитирует министра здравоохранения Британии Уэса Стритинга, который заявил, что сэра Кира Стармера «постоянно недооценивают» и что пока он «в полной безопасности на посту премьер-министра».

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