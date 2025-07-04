«По закону деньги отошли мне» 2 4.07.2025, 9:56

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Белорус рассказал, как отнес найденный кошелек в милицию.

Житель Гомеля нашел чужой кошелек и отнес в милицию. Этот процесс он снял на видео и выложил в TikTok. По кадрам заметно, что сделать это мужчина пытался публично, чтобы никаких претензий ни от силовиков, ни от хозяина вещи к нему не возникло. Ведь в Беларуси, если не вернуть найденное, можно попасть под «уголовку». В комментариях пользователи стали делиться своим опытом, пишет «Зеркало».

— Нашел кошелек в Республике Беларусь. Надо в милицию нести вот так: впереди рука — и заносишь чужой кошелек, — демонстрирует он процесс.

На кадрах видно, что мужчина направляется в ОВД Железнодорожного района Гомеля.

В комментариях он рассказал, что кошелек увидел на дороге. В нем было 1700 рублей. Когда пришел в милицию, хозяин портмоне находился там. Гомельчанин передал ему вещь, а тот отблагодарил его 50 рублями.

В постом под постом люди стали шутить, что автору ролика повезло, а то из-за таких находок можно и под «уголовкой» оказаться. Это действительно так, но только в том случае, если кошелек или его содержимое присвоить. Тогда недобросовестному гражданину может грозить наказание по ч.1 ст. 205 УК (Кража).

— Белорусское законодательство регулирует порядок, который определяет судьбу найденной вещи, — ранее объяснял «Зеркалу» юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help. — В п. 2 ст. 228 Гражданского кодекса (ГК) указано, что тот, кто нашел какую-либо вещь, обязан заявить о находке в милицию или орган местного управления и самоуправления, например, администрацию города, исполком или сельсовет.

В то же время, по словам специалиста, если через полгода хозяин кошелька не объявится или его не установят, право собственности на находку получает тот, кто ее обнаружил. Это прописано в п. 1 ст. 229 ГК.

В комментариях люди стали рассказывать, свои истории находок. Вот некоторые из них:

«Я нашла как-то 100 евро в торговом центре. Отнесла в милицию. Они реально искали [хозяина] по камерам и опрашивали, но не нашли. По закону через шесть месяцев [деньги] отошли мне. Даже из Минска звонили и уточняли, отдали мне купюру или нет»;

«Живу рядом со школой. Три хвоста (речь о детях. — Прим. ред.). Прогулки постоянно. В РОВД, когда приезжают, чтобы забрать находку, уже ржут, здороваясь. Всегда приходят ответы с отчетом, кому отдано».

Еще больше участников беседы поделилось рассказами о том, как им возвращали потерянные вещи:

«Брат в маршрутке «Минск-Гродно» забыл кошелек небольшую сумку, а в ней паспорт, документы, кошелек, золотой браслет. Без особой надежды написал заявление, подал бумаги на новый паспорт и уехал на работу. Поскольку в тот период он жил у меня, в заявлении указал мой адрес. Через пару дней приехали два милиционера с сумкой брата, из которой ничего не пропало. Пассажиры маршрутки передали ее водителю, а тот принес в милицию»;

«Потерял карту, сам того не зная. Позвонили, сказали: «Приходите за картой в РОВД, школьники нашли». Все это в один день»;

«Муж потерял кошелек, его так же принесли в участок. Мы позвонили уточнить: «Может, кто-то нашел и принес», сказали: «Да, приезжайте»;

«В поезде в 2022-м оставила кольцо с бриллиантом. Проводник нашел, отнес в милицию на вокзале, вычислили меня по билету, позвонили, отдали без проблем. В Беларуси честные люди живут»;

«Браслет золотой на 30 грамм три раза возвращали. Обожаю нашу страну».

Но сталкивались беларусы в таких историях и с негативным опытом:

«Я после одного случая не трогаю телефоны, кошельки и карты, лежащие на полу. Как-то телефон нашел и хотел вернуть, а меня в краже обвинили»;

«У меня друг тоже так же увидел кошелек, понес в милицию, нашли хозяина, он заявил, что у него там, кроме документов, были еще деньги. В итоге нашедшему [присудили] условный срок и обязали вернуть деньги. Хотя в кошельке их не было»;

«У знакомой точно такая же ситуация была, так владелица кошелька набросилась с обвинениями, где деньги, которые были в кошельке. Даже дело открыли. Знакомую по судам «затягали», поэтому, когда вижу кошелек, сумочку прохожу мимо».

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