ВСУ сковали 106-ю десантную дивизию РФ и нарушили планы Кремля 4.07.2025, 10:01

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Украинские военные преломили ситуацию в Сумской области.

2 и 3 июля армия РФ атаковала приграничные районы Сумской области Украины. При этом даже российские военкоры признали, что украинские силы постоянно проводят контратаки.

Аналитики Института изучения войны озвучили актуальную обстановку в регионе за прошедшие сутки.

Z-каналы сообщают, что российским войскам не удалось полностью захватить Юнаковку, вопреки заявлениям кремлевской пропаганды.

На деле оккупанты из 76-й десантной дивизии контролируют большую часть поселка, но не всю территорию.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что враг действует небольшими штурмовыми группами на севере Сумщины.

При этом противник стал реже применять мотоциклетные подразделения на данном участке фронта. По его словам, враг все чаще использует управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты. Основные удары наносятся по Юнаковской и Хотинской громадам области.

Демченко также отметил, что российские силы все реже проводят диверсионные операции на Сумщине и Харьковщине.

Один из украинских бойцов рассказал, что российские дроны, использующие оптоволокно, остаются проблемой №1 для ВСУ. По его словам, противник начал оснащать беспилотники системами РЭБ, чтобы затруднить их перехват.

Военный аналитик Константин Машовец отметил, что подразделения 11-й и 83-й десантных бригад РФ с трудом продвигаются в районе Яблоновки.

Тем временем украинские силы сковали действия 106-й десантной дивизии на севере Сумщины, что вынудило Минобороны РФ отложить планы по ее передислокации. На этом направлении ВСУ также ведут бои с бойцами подразделения «Ахмат» и операторами дронов «Смуглянка».

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