Массированная атака РФ на Киев: город окутал дым 4.07.2025, 10:20

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На кадрах показали разбитые дома и воронки во дворах.

Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. Город окутал дым, есть разрушенные дома киевлян, образовались воронки, десятки людей пострадали, сообщает РБК-Украина.

Воздушная тревога в столице Украины длилась почти всю ночь. На рассвете жителей столицы известили об отбое опасности. Впрочем, впоследствии тревогу объявили снова. Опасность продолжалась в целом до 08:43.

В целом российские террористы применили в воздушном нападении более полутысячи дронов и ракет. Большинство из них полетели именно на столицу. Сейчас в городе известно о по меньшей мере 23 пострадавших, среди них 10 летняя девочка.

В городе в результате атаки вспыхнули пожары в ряде районов, из-за чего киевлян призвали закрыть окна. Утром смог окутал столицу. В КГВА объясняют - в воздухе сейчас высокая концентрация продуктов горения. Киевлянам советуют не выходить на улицу без надобности и пить больше воды.

Всего в Киеве в результате комбинированной атаки РФ пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

«Россия снова устроила ночь террора в Киеве: обстрелы мирных людей, гражданских объектов», - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий, где российские ракеты и дроны наделали беды.

Так, в одном из районов российские террористы уничтожили квартиры на втором и третьем этаже пятиэтажки. В доме есть угроза обрушения, поэтому жителей пока не пускают в свои дома по причинам безопасности.

Кроме разбитых квартир во дворе жилых домов видно сгоревшие машины, лестничная клетка в пятиэтажке на Отрадном, которая изувечена в результате атаки, усеяна стеклом.

В общем, как известно, в Соломенском районе из-за обстрела частично разрушен не только пятиэтажный дом. Есть и другие повреждения и последствия. В частности, загорелась крыша семиэтажки - пожар охватил около 2000 кв. м.

Также горели складское помещение, территория СТО и гаражного кооператива. Повреждено немало объектов гражданской инфраструктуры.

В ГСЧС также делятся кадрами очередной страшной ночи, которую пережил Киев.

В Святошинском районе в 14-этажный жилой дом произошло попадание - возник пожар. Загорелись и автомобили. Спасатели до сих пор тушат несколько пожаров в нежилых зданиях.

Кроме того, в Шевченковском районе дрон-камикадзе попал в новый незаселенный 8-этажный дом. Поврежден первый этаж.

Дарницкий и Голосеевский районы - зафиксировано падение обломков вражеских дронов.

Также на некоторых локациях образовались воронки в результате ударов.

Более того была повреждена железнодорожная инфраструктура в результате атаки РФ по Киеву.

Работы по восстановлению пути в столице продолжаются, уже частично подали напряжение, поезда фастовского направления поехали своим привычным ходом. Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами.

Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу - на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express.

Отправка поездов из Киева происходит с задержкой.

Также отметим, что также в Киеве из-за террористической атаки повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям города.

Среди медиков, по информации на данный момент, раненых нет.

Сейчас экстренные службы - ГСЧС, полиция - работают на местах ударов. К ликвидации последствий атаки в Киеве привлечено более 450 спасателей и около 100 единиц техники ГСЧС.

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