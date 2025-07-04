«Сейчас в минских магазинах рай для скандалистов» 4.07.2025, 10:32

Белорусы рассказали о последствиях «картофельного триллера».

После жалоб белорусов на то, что в магазинах нет картошки и других привычных овощей, или они плохого качества, чиновники сначала отрицали проблему, но потом провели целую «овощную кампанию».

Овощехранилища проверили, виновных в «заговоре» нашли — по словам Лукашенко, то были происки врагов. Теперь магазинам грозят штрафы, если картошки или капусты в продаже не окажется, МАРТ к тому же собирается взять под контроль продавцов на рынках. Также с 1 июля ужесточили штрафы за продажу просрочки.

На первый взгляд, все для людей — власти отреагировали, учли, исправили, как могли, возникшую проблему. А что получилось в результате, как изменилось наполнение продуктовых магазинов?

«Салідарнасць» попросила рассказать об этом белорусов из разных регионов. В целях безопасности имена всех собеседников изменены.

«Стоять нужно дольше, чеки проверять внимательней»

— Да, картошка хорошая наконец появилась, а капуста у нас и не пропадала, — говорит Галина, жительница одного из райцентров Витебщины. — Морковка вот еще дорогая, дешевле 5 рублей не найти, а картошка была привозная по 5, теперь чуть больше 3 рублей, а если очень повезет, можно найти по 3. Думаю, дальше будет уже дешеветь.

Оно в общем было понятно, что нужно пару месяцев подождать, и появится импортная, а потом своя, а там у всех урожай и на осенних ярмарках будет этого добра полно.

Но то, как на это реагировали и наши местные власти, и, скажем так, повыше — когда вначале говорили, что нет никакого дефицита, это мы выдумываем, а закончили тем, что надо меньше есть и самим крутиться — это свинство.

Так что картошка вернулась, а осадочек остался.

Яблоки, с которыми были проблемы, тоже теперь повсюду лежат. Но, понятное дело, не белорусские, а польские. Китайские даже видела, по цене дороже мяса.

Не знаю, верить или нет, дачники поговаривают, что и в этом году отечественных яблок много не будет из-за погоды — долго холода стояли, сейчас то ветер, то ливни… Значит, будем покупать не свои и подороже.

Ассортимент в магазинах, по наблюдениям Галины, изменился мало, а вот неудобств прибавилось. Это связано с новыми правилами торговли — теперь на ряде товаров нужно сканировать не только штрихкод, но и QR-код, из-за чего многие покупатели путаются, а очереди в кассы удлиняются.

— Я раньше очень радовалась, что у нас в трех магазинах есть кассы самообслуживания, и когда у тебя в корзине, грубо говоря, два глазированных сырка и пельмени, не нужно выстаивать очередь к кассиру. А теперь неизвестно, где дольше зависнешь, — делится белоруска. — Люди постарше однозначно решают не рисковать, идут к кассирам.

Но и для тех тоже процесс замедлился, они все-таки не шестирукие восьминоги, так что стоять нужно дольше, чеки проверять внимательней, и люди то и дело ругаются.

Еще хорошо, что изменения начали действовать летом, когда часть людей по дачам и в отпусках — через пару месяцев, надеюсь, все устаканится. Но пока очень неудобно.

«Дорожает потихоньку то здесь, то там»

Минчанка Ирина Сергеевна смеется:

— Мне кажется, жители столицы первыми подняли кипиш (просто потому, что уже привыкли к разнообразию и качеству, а тут вдруг перебои, и нереально поверить — с картошкой!), так нас первыми и завалили продуктами, чтоб не возмущались.

Сейчас всё есть — картошка мытая и страшненькая, яблоки разные, капуста, лук и желтый, и белый, и фиолетовый, какой хочешь — только плати. Молодой свеклы, разве что, не вижу — ни в магазине, ни на рынке. Может быть, из-за холодов позже пойдет.

Что до остальных продуктов — не скажу, чтобы какое-то не виданное изобилие, но и не дефицит уж точно. Просто дорожает потихоньку то здесь, то там.

Кофе, качественный шоколад, красная рыба — для нас, пенсионеров, или бюджетников, уже давно роскошь. Но в продаже все это есть.

Бываю изредка на Комаровке, продавцы нервные, обсуждают вполголоса, что будет, если и здесь цены начнут «закручивать». Покупатели тоже не в восторге, понимают, что от такого контроля выбора больше не станет.

Да и как оценить труд фермера, например, в нынешних условиях, когда «не растет кокос»? Вот и продают клубнику по 15-16 рублей, а не по 5, как бабулечки ждут — и люди покупают, потому что объективно дешевле не будет.

Зато малина какая-то импортная по 60 рублей лежит, и ажиотажа не наблюдается ни разу. Даже ту, что попроще и по 35 рублей, не то чтобы килограммами берут, разве что стаканчик попробовать — дорого это для наших людей, до-ро-го.

Черешня дешевле обойдется.

«Рай для скандалистов»

— Мне во всем этом «картофельном триллере» больше всего жаль продавцов, — делится мыслями минчанин Павел. — Конечно, наши торговые сети — далеко не белые и пушистые, к ним было и есть много вопросов по поводу просрочки, накруток и так далее. Но в теперешней ситуации, в поисках виноватых из них однозначно сделали козлов отпущения.

Моя девушка, она как раз работает в одной из крупных сетей, говорит, что такой текучки продавцов, как в этом году, не припомнит. И это понятно: практически все свои недовольства, будь то нехватка овощей или некачественные продукты, очереди в кассах, нововведения с этими QR-кодами — это все люди выливают не на директора или собственника бизнеса, а на того, кто ближе.

Я бы сказал, сейчас в минских магазинах рай — но не в плане богатого ассортимента или супернизких цен. Рай для скандалистов. Чуть что не понравилось, заявляют на повышенных тонах: «Госконтроля на вас нет», «Я на горячую линию позвоню» и так далее.

И угадайте, кого при этом постоянно пугают штрафами и вычетами из премии.

Чиновники, думаю, довольны: перевели стрелки, нашли крайних. Но почему-то не включается у людей причинно-следственная связь, если продавцов станет меньше, а вместо них касс самообслуживания больше — на качество товаров это никак не повлияет, зато пожилым людям и тем, кто не дружит с технологиями, станет еще сложнее просто сходить в магазин.

Если бы одобрили ту дурную идею закрывать магазины за просрочку или отсутствие овощей, вообще было бы очень доходчиво и наглядно.

Я даже с родителями немного поругался по этому поводу. Вроде здравомыслящие люди, а начали повторять чушь из телевизора, что это «торгаши» на складах картошку спрятали, чтоб простым людям не досталась и те обвинили власти.

Говорю: слушайте, картошка — это же не сгущенка, не тушенка, она полгода на складе лежать не может, часть пропадет, а часть будет настолько нетоварного вида, что не продашь. Торговля, наоборот, заинтересована продать побольше и заработать. Нет, ни в какую не пробьешь: магазины виноваты, что картошка сначала исчезла, а теперь подорожала.

Хотя если сравнивать с прошлогодними чеками, то продукты, одежда, обувь — подорожало все. Разве что бензин дешевел, и то на копеечку.

«Не нужно обходить полгорода, чтобы борщ сварить»

— Еще пару месяцев назад с картошкой был тихий ужас, — говорит жительница райцентра Валентина. — В местном нашем «Евроопте» продавали такую, что люди называют «свинячая», разве что на корм скоту, а в магазин от агрокомбината привезли то ли из Египта, то ли из Казахстана, — крупную, красивую, но аж по 7 рублей за кило.

Сейчас как-то все выровнялось, и привозной картошки много, и своя уже есть у фермерских хозяйств — уже покупала и меньше 3 рублей за килограмм.

Морковка хорошая, мытая — по 4 рубля с копейками, капуста тоже есть уже своя, неплохая. Яблоки, с которыми так носились, лежат — бери, не хочу, по 6 рублей за килограмм. Абрикосы есть по 7,5, огурцы по 4, помидоры свежие 5-6 рублей. Так что не нужно обходить полгорода, чтобы борщ сварить и салат сделать.

Импортного добра вообще всюду хватает, я узбекскую вишню, пока сезон, беру понемногу — 15 рублей килограмм, столько же, сколько родной черники баночка пол-литровая, но прямо очень вкусная и сочная.

А еще обратила внимание, что многие люди, у кого с финансами получше, стараются на рыночке у частников покупать свежие овощи и ягоды, не в магазине — хотя по цене выходит дороже.

Спросила у одного знакомого, у него свой бизнес; ответил, что у местных фермеров он уже качество знает, хорошее, к тому же если поддерживать рублем — то лучше своих.

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