«Дотянется и до Москвы»: когда украинские «Сапсаны» массово полетят по РФ? 4.07.2025, 10:34

Ракета успешно прошла испытания.

Украине понадобится по крайней мере несколько месяцев на то, чтобы развернуть полный цикл производства баллистических ракет «Сапсан». Об этом в разговоре с УНИАН рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Думаю, она сможет преодолевать 500 км. И, наверное, в свое время дотянется и до Москвы, но лучше, чтобы до важных военных целей - российских заводов. Поэтому должны как можно скорее организовать серийное производство: привлекать для этого средства и государства, и негосударственные», - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, когда же Украина начнет серийно выпускать свои баллистические ракеты, Бадрак предположил, что первый этап может занять несколько месяцев, а «дальше может быть быстрее и мощнее».

«Но важно понимать, что все должно быть подчинено четким целям: противовоздушная оборона, зенитные ракеты - это наш ракетный щит, а баллистика - это наш ракетный меч. Нам нужно развивать и то, и другое», - отметил он.

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