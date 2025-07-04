Белоруска пристроила к своей польской квартире целый балкон 4.07.2025, 10:37

Все официально.

Вы тоже видели балконы, которые явно пристраивали к своей квартире сами жильцы? Оказывается, такая практика очень популярна в Польше.

Журналисты citydog.io решили поинтересоваться, как такое можно сделать и сколько это стоит, у белоруски, которая заказала балкон к своей квартире.

Белоруска Людмила живет в собственной квартире в пригороде Варшавы. Дом – обычная польская панелька, возведенная еще во времена ПНР. Балконы проектом предусмотрены не были, поэтому многим жильцам приходится пристраивать их самостоятельно – в смысле заказывать у специальной фирмы.

Стоит отметить, что не всегда возможно пристроить балкон к квартире: скажем, в центре Варшавы сделать это будет очень трудно. Если дом внесен в список исторических памятников, то даже на остекление балкона придется получать несколько разрешений, в том числе от местного реставратора исторических памятников. Если же ваш дом находится в спальном районе – шанс есть.

Сколько стоит пристроить балкон к квартире жилого дома в Польше?

Людмила говорит, что полностью процесс от идеи до реализации занял примерно 3 месяца. На все про все – технические проекты, работа и материалы – ушло 13 тысяч злотых (чуть больше 3 тысяч евро). В проекте заявлена сумма в 12 тысяч злотых, однако хозяйка балкона признается, что заплатила на 1000 больше:

– Когда фирма заканчивала работы, пришел не заявленный с самого начала инспектор из технического отдела. Он посмотрел, все ли сделано правильно, в течение трех минут и сказал, что ему нужно заплатить за это 1000 злотых. Никакого чека мне не выдали, поэтому я до сих пор не знаю, насколько законно это было.

Самое первое действие, которое нужно было выполнить, – получить разрешение на установку балкона в местном товариществе собственников (współnota mieszkaniowa). Это разрешение бесплатное. Далее нужно связаться с фирмой, которая занимается изготовлением и установкой балконов. Наша героиня получила номер фирмы от соседки – в ее доме многие жильцы обзавелись свежими балконами.

Техническая документация (проекты) обошлась в 1600 злотых, и занималась ими фирма. Разновидность балкона у всех жильцов дома одна, довольно простая, можно было выбрать только цвет металла – зеленый или коричневый. Людмила выбрала зеленый.

Сам балкон состоит из двух частей: пол с металлическим ограждением и козырек. Размер пола – 3,5 на 1,5 м, высота ограждения – 1,1 м. Если соседи снизу тоже решат сделать себе балкон, то пол соседей сверху не сможет стать потолком для их конструкции – козырек в этом проекте имеет уклон.

Как происходят работы по пристройке балкона?

В квартире уже была балконная дверь, выходящая «в никуда»: снаружи была только решетка, на которую можно было вешать белье для сушки. То есть дверь в стене квартиры выпиливать не пришлось – рабочие лишь демонтировали решетку.

В назначенный день к дому приехала специальная вышка. На ней рабочие поднялись до 4-го этажа и выдолбили кусок внешней стены, вставили балкон и вкрутили с боков огромные тяжеленные болты, на которых теперь все и держится. Изнутри комнаты эти крепления скрыты белыми узкими конструкциями, установленными от пола до потолка. «Их тоже можно заделать для красоты, но мне и так нравится», – смеется Людмила.

Затем специалисты залили бетоном пол балкона. Все эти работы заняли несколько часов в течение одного дня.

Поверх бетона теперь уложены пластиковые плиточки под дерево. Балкон достаточно компактный, поэтому столик пришлось искать хитрый, полукруглый, который можно поставить к стене, а стулья покупались складные. «Садово-балконная мебель внезапно оказалась очень дорогая, – сетует Людмила. – Столик стоил 139 зл., а два таких стула обошлись мне в 180 зл. (около 33 и 43 евро. – Ред.).

Хозяйка балкона расположила на нем два вазона с цветами. Естественно, позже их станет намного больше.

Фотография цветов слева была сделана в июне, когда польское законодательство еще позволяло располагать подвесные цветочницы снаружи балконов. С 1 июля закон это запрещает. Так что на фото справа цветы Людмила уже перевесила. А еще приобрела сетку для балкона, так как в доме появились два котенка.

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