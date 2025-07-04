Четвертый день подряд Удмуртию атакуют «хорошие» дроны
- 4.07.2025, 11:05
Опубликованы кадры от очевидцев.
«Хорошие» дроны четвертый день подряд атакуют Удмуртию в РФ. По словам главы региона Александра Бречалова, дроны замечены в Селтинском, Сюмсинском и Увинском районах.
Жительницы Ижевска сообщают о том, что в сторону заводов и предприятий выехали бригады скорой помощи, пожарные машины и полицейские, сообщает ресурс Dialog.UA.
Местные каналы пишут о том, что закрыт аэропорт Ижевска как на прием, так и на выпуск самолетов. 1 июля беспилотники впервые атаковали Удмуртию, нанеся удары по заводу «Купол», производящий системы ПВО.
Затем был атакован поселок Борок, где находится нефтебаза «Росрезерва». Российские «Яндекс.Карты» пишут о том, что в поселке находится «важный стратегический объект».