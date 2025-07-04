Дешевую модель Renault сделали намного круче 4.07.2025, 11:09

иллюстративное фото

Автомобиль показали на новых фото.

Новая дешевая модель Renault 5 2025 года оказалась очень популярным электромобилем и действительно понравилась покупателям. Но производитель пошел дальше и сделал эту машину намного круче. Ее показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, топовая модель Alpine A290 Rallye призвана усилить позиции французского электрокара и продемонстрировать его возможности в экстремальных условиях. Машину подготовили специально для ралли.

Новинку построили на базе Renault Alpine A290, который занимает место на вершине линейки модели как спортивная модификация. Электрокар выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Внешность особого варианта для ралли получилась более агрессивной с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна. Дополняют образ наклейки на кузове.

Самый мощный вариант электрокара выдает 220 л.с. Запас хода – до 380 км, который обеспечивает батарейный блок емкостью 52 кВтч. Появились механический дифференциал повышенного трения ZF, внешний звуковой генератор и настоящий «ручник».

Стоимость Alpine A290 – от 38 000 евро. А цена стандартного Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро. В то же время цена Alpine A290 Rallye намного выше – около 60 000 евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com