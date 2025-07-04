«Есть и приятные новости»: в РФ поражен военный завод 4.07.2025, 11:16

Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для российской армии.

В ночь на пятницу, 4 июля, в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод. Об этом сообщает в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Несмотря на сложную ночь есть и приятные новости», - отметил он.

Как рассказывает Коваленко, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России:

прицелы;

дальномеры;

тепловизоры;

системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

«Именно здесь собирают «глаза» для российской бронетехники», - добавил он.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что в ночь на 4 июля ВСУ выпустили по России почти пять десятков летательных аппаратов. Силы ПВО РФ якобы сбили 48 летательных аппаратов над пятью регионам России. Больше всего дронов - 26 - сбили над Ростовской областью, еще 12 перехватили над Курской областью, 6 - над Белгородской областью, 3 - над Орловской, 1 - над Липецкой областью.

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