Трех инспекторов ГАИ из разных районов Беларуси спросили, какую машину они остановливают 4.07.2025, 11:18

1,236

Вот что прозвучало в ответах.

Трех инспекторов ГАИ из разных районов Беларуси спросили, как они определяют водителей, машины которых останавливают для проверки. Сотрудники Госавтоинспекции поделились секретами того, на что обращают внимание. «Зеркало» приводит их ответы.

По словам Виктора Сидорчука, командира взвода дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Пинского ГОВД, ему в этом вопросе помогает «профессиональный взгляд».

— Вычислить нарушителя несложно по манере вождения, да и само авто выдает его: отсутствие регистрационного знака, тонировка, переоборудование, — приводит его слова районная газета «Пинский вестник»

Его коллега из ОГАИ Столинского РОВД инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Божко говорит, что он обычно останавливает автомобиль, если водитель нарушил ПДД либо просто для профилактической беседы.

— В процессе общения по поведению собеседника замечаю что-то подозрительное, это помогает вычислить, к примеру, нетрезвого водителя, — поделился он опытом с изданием «Новости Полесья». — Интуитивно попадают в поле зрения бесправники. Проверяя документы, часто выясняются и другие проблемы.

Старший инспектор по административной практике ОГАИ Слуцкого РОВД Сергей Малявко рассказал «Слуцкому краю», что он опирается на наблюдения, накопленные за годы работы.

— Водителя в состоянии алкогольного опьянения на дороге видим сразу — как человек ведет машину, как тормозит или с места трогается, — отмечает он. — Некоторые себя сами выдают: как только увидят сотрудника милиции, начинают неправильно маневрировать. Также останавливаем тех, кто нарушает правила. Чаще всего это разговор по телефону, не пристегнутый ремень, дети на переднем сидении без бустера.

Также у сотрудников ГАИ спросили, как они относятся к чатам, где водители пишут, на каком участке дороги стоят патрули.

— Положительно, — ответил Виктор Сидорчук. — Когда водители знают о присутствии на трассе инспектора, то ведут себя дисциплинированно, а значит, нарушений и ДТП происходит меньше.

Вячеслав Божко смотрит на ситуацию иначе.

— [Участники групп] считают, что сделали доброе дело, а на самом деле своими действиями прикрывают нарушителей, — считает он. — Чувствуя свою безнаказанность, они позволяют себе сесть за руль, не имея права управления, а завтра такие бесправники без необходимого понятия о правилах дорожного движения могут сбить на дороге пешехода. Кого винить в такой ситуации? Но, могу заверить, что сотрудники ГАИ подписаны на подобные группы и постоянно мониторят ситуацию.

Поступил инспекторам и еще один интересный вопрос: «А можно ли садиться за руль, выпив стакан кваса или кефира?»

— Ответить сложно, так как все индивидуально и зависит от организма конкретного человека, — замечает Сергей Малявко. — Из личного опыта могу сказать, что как-то ради интереса проводили такой эксперимент. После литра кваса алкотест показал нули.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com