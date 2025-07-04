Азербайджанский гамбит Александр Немец, kasparov.ru

4.07.2025, 11:24

Зачем путинскому режиму новый горячий конфликт?

Я изучал самые разные языки, включая японский и китайский (новокитайский с упрощенными иероглифами и старокитайский со сложными иероглифами).

В определенный момент я стал изучать общую теорию лингвистики, в частности, теорию алтайской языковой группы. Эта языковая группа включает пять языковых семей (начавших формироваться в горах Куньлунь, на юге нынешнего Синьцзяна, несколько тысяч лет назад): японскую, корейскую, маньчжуро-эвенкийскую (сейчас это маньчжуры и малые народы в восточной части нынешней РФ), монгольскую и тюркскую.

В частности, тюркская языковая семья к настоящему моменту распространена от Боснии и Герцеговины на западе до Саха-Якутии на востоке. Но центром (ядром) данной большой языковой семьи является огузская языковая семья, которая включает турецкий язык, азери (на нем говорит основная часть населения Азербайджана), туркменский язык и ферганский диалект узбекского языка. Насколько они близки между собой?

Они предельно близки. В книге «Алтайские языки», которую я в свое время штудировал, приводится триста самых употребительных для каждого языка слов. Из этих списков ясно следует, что языки огузской семьи не просто близки, но почти тождественны.

В наши дни этот факт приобретает важнейшее политическое, экономическое и даже военное значение. Турецкий лидер (диктатор) Эрдоган не жалеет ни сил ни средств, чтобы воссоздать древнюю Османскую империю, с Турцией в качестве центра. Надо сказать, пока это у Эрдогана получается. Хотя и не на всех направлениях.

В первую очередь, Эрдоган прибрал к рукам национальное меньшинство туркоманов, по языку совсем не отличающихся от турок. Туркоманы живут на севере Сирии, который сейчас (в распавшейся на части «новой Сирии») де-факто оккупирован турецкой армией.

Но действия руководства Турции на восточном направлении куда масштабней и перспективней. Речь главным образом идет об «интеграции» Азербайджана (по сути, уже получилось), а затем (в обозримой перспективе) об «интеграции» северо-западного региона Ирана, где, по некоторым данным, сейчас проживают до 25 миллионов этнических азербайджанцев.

В течение последних десяти лет, Эрдоган и азербайджанский лидер Алиев очень успешно провели «взаимную интеграцию» Турции и Азербайджана. Эти две страны хотя и формально независимы, но очень тесно экономически связаны. Так, в 2024 году Азербайджан добыл (если не ошибаюсь) около 24 миллионов тонн нефти и около 24 миллиардов кубометров природного газа. Основная часть этих углеводородов была направлена, через Грузию (никаких помех!), в Турцию.

Что же касается вооруженных сил двух стран, то они, в 2023-24 годах, в ходе Второй Карабахской Войны, «превратились в единое целое». Об этом неоднократно заявляли и Эрдоган, и Алиев. Именно это и позволило Азербайджану победить в последней войне.

Как в Москве относятся к альянсу двух южных стран? С откровенной ненавистью. Именно Турция нанесла путинскому режиму, в последние годы, три очень чувствительных поражения (по мнению западных экспертов):

– Поражение в Карабахской войне. Турецкое оружие и турецкие советники обеспечили победу Азербайджана по меньшей мере на 90%. После этого и Азербайджан и его соперник Армения полностью вышли из-под из контроля РФ. Очевидно уже навсегда.

– В декабре 2024 пал, наконец, кровавый режим Асада в Сирии. Армия Турции, изначально расквартированная в северо-западном секторе Сирии, сыграла главную и решающую роль в успешном походе сирийской вооруженной оппозиции на Дамаск.

– В Ливии, в августе 2022 года, «западная группировка», поддерживаемая Турцией и странами Запада, установила полный контроль над столицей Триполи. Поддерживаемая РФ и Египтом «восточная группировка», отступила с потерями. Мало того, Турция приобрела в Ливии статус «модератора» (контролера). Позиции РФ в Ливии очень ослабли. «Вагнеру» стало труднее вести свои операции в странах Центральной Африки.

Действуют и несколько важных дополнительных факторов, усиливающих ненависть путинского режима к Турции и к турецко-азербайджанском альянсу.

Турция, а точнее турецкая оборонная промышленность еще до начала Войны стала продавать Украине тяжелые дроны «Байрактар». Сам Эрдоган по крайней один раз посетил Украину в довоенном 2021 году и четко, при публике, произнес «Слава Украине!» (сам видел и слышал на ютюбе). В ходе Войны поставки «Байрактаров» и прочей турецкой военной техники Украине резко выросли. В целом Эрдоган занял сторону Украины в Войне.

Это совсем не мешает Эрдогану регулярно встречаться с Путиным.

Эрдоган не прочь расширить «османские» позиции в Центральной Азии. Но здесь преобладает влияние Китая. В то же время Китай и Турция прилагают серьезные усилия для расширения транзита китайских товаров в Европу через коридор Азербайджан-Грузия-Турция. Российская сторона, до недавнего времени монополист в таком транзите, крайне раздражена.

Скрытая вражда Азербайджана (с Турцией в тылу) с РФ приняла открытую форму в декабре 2024 года, когда российские системы ПВО обстреляли азербайджанский пассажирский самолет над Грозным. Самолет достиг Казахстана, где и разбился с десятками жертв.

Баку (и Анкара) потребовал от Москвы, в резкой форме, извинений и компенсаций. Москва наотрез отказалась. К концу 2024 года отношения двух сторон очень ухудшились. (Я несколько раз писал об этом.)

Можно было предположить, что в январе-мае 2025 года «самолетный инцидент» стал как бы «забываться».

Черта лысого! Алиев не захотел приехать в Москву на «великий праздник» 9 мая 2025 года. Как раз в этот момент в Баку шла действительно серьезная встреча руководителей разведок Азербайджана, Турции и Израиля. Обсуждалась, среди прочих вопросов, полная ликвидация остатков влияния Москвы в Закавказье.

Путин об этом, конечно, узнал и (по выражению героев рассказов Зощенко) «затаил в душе некоторое хамство».

События в Екатеринбурге 27 июня – зверское нападение полиции в Екатеринбурге на руководителей местной азербайджанской общины – привели к дальнейшему обострению враждебности между «Южным Альянсом» и путинским режимом. Зачем путинскому режиму этот новый горячий конфликт... или даже новый фронт? Так на то он и путинский режим со всем его паскудством.

Пока что друзья Украины с удовольствием наблюдают за развитием событий. 2 июля стало известно, что президент Зеленский очень тепло поговорил с президентом Алиевым по телефону. Высокие стороны подчеркнули «единство позиций» и намерение поддержать друг друга.

Александр Немец, kasparov.ru

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