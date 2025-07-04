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«Хотел нарвать жене кувшинок»

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  • 4.07.2025, 11:30
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«Хотел нарвать жене кувшинок»

Белорус утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги.

В Климовичском районе мужчина утонул в озере, рассказали в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла в агрогородке Тимоново на местном озере. В МЧС позвонили очевидцы, сообщившие об утонувшем 48-летнем мужчине. Выяснилось, что сельчанин пошел на озеро, чтобы нарвать водяных лилий для супруги. Однако, нырнув за кувшинками, он больше не вынырнул.

Утонувший был обнаружен в 10 метрах от берега. Работники МЧС извлекли из воды погибшего мужчину. Уточняется, что место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания. Ширина озера в месте происшествия составляет до 100 метров, а глубина - до 3 метров.

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