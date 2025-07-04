Reuters: Непредсказуемые пошлины Трампа и союзник России тянут цены на нефть вниз 4.07.2025, 11:33

1,814

Дополнительным фактором стало повышение добычи странами ОПЕК+.

Цены на нефть в начале пятницы продолжили снижение. Это произошло после того, как Иран подтвердил свою приверженность ядерному нераспространению, и на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ договорятся об увеличении добычи нефти в эти выходные, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 35 центов, до 68,45 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 25 центов, до 66,75 доллара.

По информации американских СМИ, США планируют встретиться с Ираном на следующей неделе, чтобы возобновить ядерные переговоры. К тому же министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран остается приверженным Договору о нераспространении ядерного оружия. Однако ранее иранский парламент принял закон, который затрудняет доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.

«Новость о том, что США готовятся возобновить ядерные переговоры с Ираном, и разъяснение Аракчи о том, что сотрудничество с атомным агентством ООН не прекращено, значительно уменьшает угрозу новой вспышки военных действий», - сказала основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Дополнительным понижающим фактором стало ожидаемое новое повышение добычи нефти странами ОПЕК+. Соответствующее решение может быть объявлено на встрече картеля в эти выходные.

Способствует удешевлению нефти и неопределенность относительно повышенных ставок пошлин для торговых партнеров США. Как известно, в ближайшее время завершается 90-дневная таможенная пауза, объявленная Дональдом Трампом. Планируется, что в пятницу Вашингтон начнет рассылать письма партнерам, с которыми не заключены торговые соглашения, относительно новых пошлин на экспорт их товаров в США.

Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что письма будут направлены одновременно 10 странам. В них будут указаны таможенные ставки от 20% до 30%.

Издание напоминает, что несколько крупных торговых партнеров до сих пор не договорились с США о новых соглашениях. Среди них, в частности, ЕС и Япония.

В то же время аналитики Barclays повысили свой прогноз цен на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель на 2025 год и 70 долларов за баррель на 2026 год на фоне улучшения прогноза спроса на «черное золото».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com