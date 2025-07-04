«Путина там уже просто нет»3
- 4.07.2025, 11:35
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Президент США анонсировал звонок Зеленскому.
Президент США Дональд Трамп, во время общения с журналистами, заявил, что он очень разочарован после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну против Украины.
Поэтому в пятницу, 4 июля, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с президентом Зеленским», - сказал он.