Российский КамАЗ охватила паника 1 4.07.2025, 11:43

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Из-за «диверсий» сотрудникам запретили приносить на работу еду.

Сотрудникам предприятий КамАЗа в Набережных Челнах запретили приносить с собой еду из доставок и магазинов. Исключение составляют контейнеры с домашней пищей собственного приготовления для личного потребления, пишут «Вести КамАЗа».

Решение принято из соображений «биологической и химической безопасности», чтобы не допустить «массового отравления» сотрудников «с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий» на фоне войны в Украине. Запрет также распространяется на промтовары — кроме тех, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей.

1 июля ФСБ отчиталась о задержании 51-летнего жителя Набережных Челнов, заподозренного в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Его обвинили в том, что он помогал готовить убийство воевавшего в «ЛНР» участника добровольческого батальона «Спарта», передавая СБУ данные о местонахождении и перемещениях потенциальной жертвы. Также ФСБ утверждала, что задержанный собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане, что могло быть использовано для диверсий. Возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК).

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