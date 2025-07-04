Российский удар по Киеву повредил консульский отдел посольства Польши 1 4.07.2025, 11:48

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Радослав Сикорский выступил с заявлением.

Консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.

Об этом написал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

Утром 4 июля Сикорский заявил, что консульский отдел посольства Польши был поврежден во время масштабной атаки российских войск на Киев.

«Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны», – добавил глава польского МИД.

Отметим, с 18:00 3 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падения обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.

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