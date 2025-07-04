Российский удар по Киеву повредил консульский отдел посольства Польши

Российский удар по Киеву повредил консульский отдел посольства Польши1
- 4.07.2025, 11:48
- 1,776
Радослав Сикорский выступил с заявлением.
Консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.
Об этом написал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.
Утром 4 июля Сикорский заявил, что консульский отдел посольства Польши был поврежден во время масштабной атаки российских войск на Киев.
«Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны», – добавил глава польского МИД.
Отметим, с 18:00 3 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падения обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.