Много дуба, камня и зеркальных фасадов: в Минске нашли очень стильную квартиру 1 4.07.2025, 12:10

С каждым сценарием света она смотрится по-новому.

Журналисты realt.by нашли в жилом комплексе «Комфорт Парк» евродвушку с дизайнерским ремонтом. В отделке квартиры много дерева, включая дуб, натурального камня и зеркал, которые визуально увеличивают 56 квадратов площади. С каждым сценарием света вся картинка смотрится по-новому.

Девятиэтажный дом в ЖК «Комфорт Парк» был построен в 2023 году и прописан по улице Панфилова, 3. Квартира, что выставлена на продажу, располагается на восьмом этаже и занимает 56,5 квадрата.

Здесь совмещены зоны кухни, гостиной и прихожей. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. В отделке использовались преимущественно массив дуба и камень.

В кухне есть встроенные ящики, фасады гарнитура выполнены из натурального шпона, столешница — из кварцевого камня. Над рабочей зоной стены декорированы дубовыми рейками.

Остается в квартире и встроенная техника: духовой шкаф Beko, посудомоечная машина Bosch, индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой.

Стол в виде острова разделен на две части: рабочее пространство (кварцевый камень) и обеденная зона (дуб) с четырьмя посадочными местами.

Высота потолков в квартире достигает 2,75 метра. Пол облицован паркетной дубовой доской, в прихожей он из керамогранита. Стены окрашены и декорированы стеновыми панелями, потолок — итальянская декоративная штукатурка. Подоконники также выполнены из массива дуба.

Установлено несколько сценариев света благодаря чему интерьер каждый раз смотрится иначе. Помогает в этом и большой зеркальный фасад шкафа.

Лоджию также объединили с жилым пространством. Уголок оборудовали под рабочий кабинет.

В квартире изолированная спальня. Здесь же располагается гардеробная.

Санузел — совмещенный, облицован керамогранитом. Из этого материала также сделаны скрытые полки. Они, кстати, подсвечиваются. Фасад гарнитура изготовлен из шпона. Тут установлены ванна Lavinia Boho, стиральная и сушильная машины Bosch, бойлер Thermex с дистанционным управлением.

Территория дома огорожена, ведется видеонаблюдение по периметру всего здания и в подъезде. На въезде установлен шлагбаум.

Стоимость квадратного метра составляет 3 504 доллара. Таким образом, квартира обойдется в 198 тысяч долларов.

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