В окружении Путина началась паника 4.07.2025, 12:12

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Кремль в тупике из-за нехватки денег.

Во время экономического форума в России представители власти признали серьезные проблемы. Владимир Путин заявил, что будет сокращать военные расходы, но при этом хочет дальше воевать.

Глава Кремля уже давно запугал своих людей. Как заметил «24 Каналу» доктор экономических наук Игорь Липсиц, еще с 2022 года им запретили употреблять слово «война».

«Окружение российского диктатора впадает в панику. В России люди настолько запуганы, что даже самая высокая вертикаль власти боится что-то сказать», – добавил Игорь Липсиц.

Только после того, как Путин сказал о сокращении расходов, об этом заговорили другие чиновники. До того они делали вид, что все якобы в порядке. Такое поведение выглядит комично.

«Экономика действительно в тяжелом положении. Все худшие прогнозы уже сбываются. Люди в окружении Путина боятся, что экономика обвалится, а вину за это возложат на них», – подчеркнул Игорь Липсиц.

Поэтому они пытаются заблаговременно что-то сделать. Сокращать военные расходы очень страшно, потому что тогда военные придут к Путину и скажут, что отказываются воевать. С другой стороны, диктатор понимает, что больше не может давать своей армии столько, сколько она требует.

Доходы бюджета формируют налоги. Сейчас с ними очень трудно, доходы российских компаний серьезно уменьшились. Отрасли, которые связаны с нефтью и газом, не являются такими прибыльными и не могут обеспечить достаточное количество денег в бюджет.

Скорее всего, сейчас Путин попытается сократить наименее важные виды военных расходов. Если не удастся, то придется уменьшить расходы на гражданский сектор. Вряд ли это понравится россиянам, которые и так недовольны положением дел.

«Выглядит так, что воевать становится очень дорого, а не воевать – Путин боится. Поэтому он и оказался в тупике и не знает как из него выйти», – подытожил Липсиц.

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