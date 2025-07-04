«Он поставил меня перед фактом звонком со сборного пункта» 4.07.2025, 12:17

Белоруска сдала квартиру и столкнулась с неожиданной проблемой.

Жительница Гомеля столкнулась с нестандартной проблемой. Женщина сдала квартиру молодому человеку и заключила с ним договор аренды. Все, казалось бы, должно быть хорошо, но парня неожиданно призвали в армию. Теперь владелица «квадратов» не только не зарабатывает на них, но еще и тратится, сообщает belkagomel.by.

Квартира, которую сдает женщина, находится в Советском районе Гомеля.

— Сдаю квартиру молодому человеку, которого внезапно (для меня) призвали на срочную службу, — рассказала Наталья. — Фактически он поставил меня перед фактом звонком со сборного пункта. Расторгнуть договор найма жилого помещения мы не успели. Все бы ничего, но пока действует договор, я обязана уплачивать налог, хотя сама арендную плату не получаю.

Женщина интересовалась, может ли она в одностороннем порядке «разорвать» сделку в связи со столь непредвиденными обстоятельствами.

— Расторгнуть зарегистрированный договор в одностороннем порядке не получится, даже с учетом сложившихся обстоятельств, — сообщили в службе «одно окно» администрации Советского района Гомеля. — Вооруженные Силы не настолько закрытая организация. Военнослужащий может оформить доверенность на третье лицо, и этот человек от его имени совершит необходимые действия по расторжению договора найма. При недостижении договоренности этот вопрос можно решить через суд.

Также Наталье посоветовали обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам с заявлением о приостановке исчисления налога.

Издание отмечает, что зарегистрировать новый договор найма жилья с другим человеком при наличии уже действующего договора тоже можно. Этим пользуются, например, студенты, снимающие комнату на двоих или троих человек.

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