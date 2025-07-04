Брэд Питт предостерег молодых актеров перед крупными франшизами 1 4.07.2025, 12:23

Голливудская звезда раскритиковал стремление получить роль в супергеройских сагах.

Голливудская звезда Брэд Питт выразил скепсис по поводу увлечения молодых актеров крупными франшизами, посоветовав им не «продавать себя». В подкасте New Heights двукратный обладатель «Оскара» заявил, что его поколение относилось к профессии серьезнее и сдержаннее, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы были более напряженными — и должны были быть. Ты не продаешься. А сейчас — другое мышление. Но я говорю: «Не надо. Вы сгорите», — отметил актер.

Питт раскритиковал стремление молодых артистов получить роль в супергеройских сагах и франшизах. Он считает, что это может пагубно сказаться на их творчестве. Его комментарии прозвучали вскоре после премьеры гоночной драмы «F1», которая собрала $57 млн в США и $146,3 млн по миру.

Несмотря на критику франшиз, Питт признался, что хотел бы вернуться к роли в возможном продолжении в этом фильме. По его словам, история должна сосредоточиться на герое Дамсона Идриса — Джошуа Пирсе. При этом сам Идрис, по слухам, ведет переговоры о съемках в Черной пантере 3.

Также стало известно, что Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута из фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде». Спин-офф «Приключения Клиффа Бута» будет выпущен на Netflix, режиссером выступит Дэвид Финчер.

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