Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач, «Зеркало недели»

4.07.2025, 12:28

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Южный Кавказ сбегает из-под российской «крыши».

Убийство двух и задержание девяти азербайджанцев сотрудниками российских силовых структур в Екатеринбурге за пределами двух стран могли бы пройти незамеченными. Ведь аресты, избиения, пытки мигрантов в России продолжаются не первый год и стали составляющей тамошней повседневности. Случалось такое и с азербайджанцами.

Правозащитный сайт Гулагу.нет напоминает: в одной из колоний Новосибирска несколько лет назад по указанию администрации был убит азербайджанец по имени Кенан. А в 1999 году из России были принудительно выдворены больше десяти тысяч его земляков. На фоне войны против Украины нынешние жертвы стали известными благодаря резкой реакции официального Баку.

Симметрия по-азербайджански

Посла РФ Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где от российской власти требовали расследования обстоятельств гибели азербайджанцев и наказания виновных. Но в Баку сделали ставку на симметричные действия, потому что хорошо усвоили: в Москве понимают только силу. А точнее, насилие. Азербайджанские полицейские скрутили сотрудников российского пропагандистского канала «Sputnik Азербайджан» так, как их российские коллеги обычно делают с арестованными мигрантами. Канал был лишен аккредитации еще в феврале, но продолжал работать. Нужно отметить, что в Азербайджане СМИ работают в условиях жесткой цензуры, а корпункты BBC и Радио Свобода в Баку были закрыты по решению власти. На деятельность российских пропагандистов смотрели сквозь пальцы, учитывая особые отношения двух союзников — Путина и Алиева.

Глубокую трещину этот союз дал в декабре 2024 года, когда над Грозным российская ПВО подбила пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании и запретила ему аварийную посадку на своей территории. Тогда погибли десятки азербайджанцев. Алиев требовал извинений и компенсаций, Путин не признал вину российской ПВО в катастрофе и лишь пожалел, что это произошло в воздушном пространстве РФ. Вместо российского правителя Алиеву звонил московский наместник в Чечне — Кадыров. Как свидетельствовали источники в Баку, это унижение разозлило президента Азербайджана. С тех пор в отношениях двух стран произошло резкое похолодание. И вот новый удар по союзническим отношениям Путина и Алиева.

На требование Баку провести расследование и наказать виновных в убийстве братьев Сафаровых, а также в пытках других задержанных выходцев из Азербайджана Москва ответила ложью. Якобы причиной смерти стала «сердечно-легочная недостаточность». А задержанные подозреваются в совершении заказных убийств и других тяжких преступлений в 2001-м и 2011 годах. Такие оправдания насилия и жесткости убедительны для россиян, но лишь усиливают подозрения и возмущение за пределами РФ. Российская сторона не решилась похоронить или кремировать убитых Сафаровых, тела были отправлены на родину и прошли экспертизу.

Вывод азербайджанских патологоанатомов и криминалистов: Сафаровы погибли вследствие посттравматического шока. Количество повреждений и их характер свидетельствуют — речь идет не о «жестком» задержании, а об избиении и пытках. Азербайджан не ограничился арестом пропагандистов. На заявления российских чиновников о борьбе с этнической преступностью ответили задержанием двух групп выходцев из России, которые, по утверждению местных правоохранителей, причастны к наркотрафику из Ирана. Кроме того, их обвинили в киберпреступлениях. Подозрения необоснованные, задержание показательное, следов избиения задержанных не скрывают — все так, как действовали в отношении задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге.

Тень Бастрыкина

Сотрудников российского пропагандистского канала азербайджанские СМИ называют офицерами ФСБ под прикрытием. Спецназначенцы именно этой репрессивной структуры были исполнителями акции против азербайджанцев. В отношении расследования уголовных дел 14–24-летней давности, ставших официальной причиной задержаний и насилия, есть обоснованные сомнения.

Примером того, как фабрикуются дела по давним преступлениям, могут стать репрессии против чеченцев. Последние несколько лет в российских военных судах, где судят и украинских пленных, проходят процессы по делам бойцов ичкерийского сопротивления, якобы атаковавших российских военных в нулевые годы. Для приговора достаточно выбитых под пыткой самооговоров, а также свидетельств бывших российских военных. По команде следователей ФСБ, «свидетели» спустя 25 лет после тех событий «узнают» обвиняемых, несмотря на возрастные изменения во внешности и расстояние в несколько сотен метров во время боя. Поэтому расследование таких дел — обычно лишь повод для политически мотивированных репрессий.

Важная деталь: по старым уголовным делам, которые стали поводом для террора, работают сотрудники Следственного комитета. Его глава Александр Бастрыкин входит в ближайший круг Путина и является инициатором создания современной «черной сотни» под названием «Русская община». Эта организация при поддержке ФСБ занимается тем, что терроризирует мигрантов и жителей Северного Кавказа. Подобной структуры в Азербайджане пока нет, поэтому и стопроцентной симметрии в ответе быть не может. Но Баку, считай — Алиев, к этому стремится.

Южный Кавказ сбегает из-под российской «крыши»

Сегодня точка напряжения в регионе — мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Подписания документа ожидают в ближайшее время. Если это произойдет, Турция — стратегический партнер Азербайджана — готова открыть до сих пор заблокированную границу для армянских граждан и товаров из этой страны. Сейчас Армения коммуницирует с внешним миром через территорию Ирана и Грузии. Эти пути зависят от политической конъюнктуры в Тегеране и Тбилиси и считаются ненадежными.

Россия, которая с начала армяно-азербайджанского конфликта в начале 90-х годов прошлого века поддерживала Армению и одновременно поставляла оружие Азербайджану, допустила несколько фатальных для нее ошибок. Когда в 2018 году правительство Армении возглавил прозападный журналист Никол Пашинян, Москва поставила перед собой цель сменить его. Альтернативой в Кремле видели бывшего президента Роберта Кочаряна — лидера карабахского клана. На момент победы Пашиняна экс-президент находился под арестом по подозрению в государственной измене.

Путин позвонил Пашиняну с настойчивым советом освободить своего верного союзника Кочаряна, но получил решительный отказ. Местью за это стал отказ России от поддержки Армении. Этим воспользовались азербайджанцы. В 44-дневной войне осенью 2020 года они вернули контроль над семью районами, прилегающими к Карабаху, и над частью автономии. Было подписано мирное соглашение, по которому армяне оставались в регионе, туда вошли российские «миротворцы». А в сентябре 2023-го, когда Россия была сосредоточена на войне против Украины, азербайджанские войска в течение нескольких дней, вопреки соглашению 2020 года, восстановили суверенитет над всей территорией страны. Армянские части были разоружены, а этнические армяне выехали в Армению.

Во время операции шестеро российских «миротворцев» были убиты азербайджанцами, Баку назвал это трагической ошибкой и официально извинился. Нужно отметить, что в то время, когда российская позиция в регионе менялась в зависимости от настроений Путина, Турция неизменно поддерживала Баку. Не только политически, но и военной техникой, вооружением и обучением азербайджанских военных.

А в Ереване бездеятельность России восприняли как измену. На волне антироссийских настроений правительство страны выступило с требованием: российские пограничники должны оставить аэропорт Еревана и посты на иранской границе. На сегодняшний день российские войска остаются на единой базе в городе Гюмри (бывший Ленинакан). Но выглядит так, что и оттуда им придется уйти после подписания азербайджано-армянского мирного договора.

Переговоры шли непросто: Баку как победитель в войне предъявлял требования, которые многим в Армении казались неприемлемыми. В частности, одним из камней преткновения было требование Алиева отказаться от взаимных претензий в международных судах. В конце концов в Ереване на это согласились. «Ключевые игроки уже договорились и готовятся подписать мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Все детали соглашения Пашинян согласовал с Эрдоганом и Алиевым во время своего визита в Турцию», — отметил в комментарии ZN.UA политолог и военный обозреватель Орхан Гасанзаде. Эксперт подчеркивает: Москва не может предотвратить это силой — ее у россиян просто нет.

Российский арсенал на Кавказе

Военные рычаги влияния на Южном Кавказе в России недостаточны для вмешательства. Это базы на оккупированной территории Грузии — в Южной Осетии и Абхазии. По прямой через территорию Грузии почти 300 километров. И уже упомянутая военная база в армянском Гюмри — около 5000 военнослужащих, из них половина россияне, а половина армяне. Использовать их во время большой войны в Украине вряд ли решатся в Кремле. Об этом свидетельствует упомянутый опыт третьей Карабахской войны, когда «миротворцы» с потерями и позором оставили регион.

Экономические рычаги влияния на Азербайджан вряд ли будут использованы Москвой в условиях международных санкций. Хотя Россия — второй по объему товарооборота (около 4 млрд долл.) партнер Азербайджана после Китая, Баку не присоединился к режиму санкций и является путем «серого» импорта для россиян. Отказаться от возможностей завозить подсанкционные товары было бы для Москвы выстрелом себе в ногу.

Стоит отметить, что в России находятся активы Ильхама Алиева. Оппозиционный азербайджанский журналист Ганимат Загид выяснял, как и где азербайджанский авторитарный правитель покупал имущество и оформлял права собственности. Он утверждает, что в России недвижимость и бизнесы Алиева оформлены на его детей. «Интересно, что торговые и бизнес-центры, отели, рынки, сети магазинов, виллы принадлежат семье Алиева. Но их не трогают, хватают тех, кому не до политики», — заметил Загид в комментарии ZN.UA. И хотя Алиев рискует своими активами в России, возможные политические дивиденды для него сегодня весят больше.

Ариф Юнус исключает возможность использования Москвой лезгинского и талышского меньшинств соответственно на севере и юге Азербайджана для дестабилизации страны. Ведь это требует длительной подготовки. Поэтому Путин решил предупредить Алиева о недопустимости подписания договора и дал команду душить диаспору. «Единственный реальный рычаг давления на Баку сегодня — диаспора. Депортация даже нескольких тысяч может создать проблемы для азербайджанской власти», — подчеркнул Ариф Юнус в комментарии ZN.UA.

Путин привык блефовать и повышать ставки. Несмотря на возможные потери, на этот раз и Алиев повышает ставки в противостоянии с Россией. Ему не удалось добиться извинений от Путина за сбитый самолет. Теперь в информационное пространство вброшены документы, которые свидетельствуют: катастрофа не была случайной, российские силы ПВО получили команду сбить самолет компании AzAl над Грозным в декабре. Поэтому в Баку ждут теперь уже двух извинений. Алиев симметрично отвечает Путину, потому что может себе это позволить. Путин убивает азербайджанцев, потому что не может найти других инструментов влияния на Алиева. Окончательно сжечь мосты с Россией в Баку тоже вряд ли решатся. Ведь в компании европейцев Алиев никогда не станет своим. В любой момент он может услышать претензии из-за нарушения прав человека и отсутствия демократических выборов. А Путин не просто считает это приемлемым, он практикует это давно и последовательно.

Для Украины азербайджано-российское противостояние выгодно: у врага минус один союзник. Поскольку азербайджанцев в России около 2 миллионов, а имеющих гражданство — около 400 тысяч, то попытка сделать из них внутренних врагов приведет, скорее, к внутренней дестабилизации, чем к объединению россиян.

Анвар Деркач, «Зеркало недели»

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