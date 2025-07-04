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Трамп ответил, когда начнет рассылать странам письма с новыми пошлинами

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  • 4.07.2025, 12:34
Трамп ответил, когда начнет рассылать странам письма с новыми пошлинами

Президент США планирует отправлять примерно по 10-12 писем в день.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины. Об этом сообщает The Washington Times.

Разговаривая с журналистами перед посадкой на борт самолета Air Force One Трамп заявил в четверг, что есть «несколько других соглашений», которые рассматривает администрация, но все остальные получат письма, начиная с «возможно, завтрашнего дня».

«Я склоняюсь к тому, чтобы отправить письмо и сказать, какую пошлину они будут платить. Это гораздо проще. У нас более 170 стран, и сколько соглашений вы можете заключить?», - заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что планируют отправлять примерно по 10-12 писем в день. Страны должны будут начать платить с первого августа.

«Я думаю, что к девятому числу они будут полностью обеспечены», - сказал Трамп, имея в виду крайний срок девятого июля.

Этот срок был установлен для стран, чтобы достичь договоренностей с США.

«Они будут варьироваться от, возможно, 60 или 70% пошлин до 10 и 20% пошлин», - добавил президент Соединенных Штатов.

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