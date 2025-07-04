Наглядное пособие по переобуванию в трех цитатах Лукашенко 3 4.07.2025, 12:36

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Диктатор лжет и изворачивается.

«Честность» и «последовательность» правителя Беларуси на этой неделе проявились особенно выпукло, пишет «Салідарнасць».

Александр Лукашенко, 1 июля:

«Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра… Трамп – «миротворец»: «Гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине!» И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану».

Он же, 3 июля:

«Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты».

Он же, 4 июля (поздравляя Дональда Трампа с Днем Независимости США), призвал к «конструктивному и уважительному диалогу»:

«В период Вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить… Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов».

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