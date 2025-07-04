NYT: Европа ищет путь к глобальному экономическому лидерству 4.07.2025, 12:38

Странам ЕС нужно углублять интеграцию и усиливать внутренний рынок.

На ежегодной конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, Португалия, экономисты и представители центробанков обсуждали не столько инфляцию, сколько пути повышения конкурентоспособности Европы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Оптимизм усилило сообщение о том, что инфляция в еврозоне в июне составила ровно 2% — долгосрочная цель ЕЦБ. «Я не говорю, что миссия выполнена, но цель достигнута», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Вместо дальнейших опасений по поводу инфляции участники сосредоточились на идеях, как усилить внутренний рынок Европы. Среди предложений — облегчение доступа к капиталу и мобильности рабочей силы. Экономисты подчеркнули: ЕС давно обсуждает эти меры, но теперь есть надежда на реальные шаги.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил: «Мы сильны в анализе, но слабы в реализации. Однако я вижу, что ситуация меняется». Одной из причин уверенности стало восприятие экономической политики президента США Дональда Трампа как шанса для Европы усилить собственную позицию на мировой арене.

Профессор из Калифорнийского университета Бенджамин Шефер указал на слабую производительность труда в Европе, несмотря на низкую безработицу. Он связал это с тем, что европейцы редко меняют работу из-за социальных гарантий.

Экономист ФРС США Ана Мария Сантакреу добавила, что Китай становится прямым конкурентом Европы в высокотехнологичных секторах. Вывод: Европе нужно углублять интеграцию и усиливать внутренний рынок.

«Не вините других — наведите порядок у себя», — призвал член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Конференция завершилась на позитивной ноте: «Мы можем это сделать», — сказал профессор Филипп Агьон, под аплодисменты зала.

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