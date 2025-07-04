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«Там в очереди весь Кобрин и половина Бреста»

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  • 4.07.2025, 12:45
  • 2,054
«Там в очереди весь Кобрин и половина Бреста»
иллюстративное фото

Белорус показал километровые пробки к курортному карьеру.

Белорусы на жарких да еще и длинных выходных ринулись в месте отдыха: на пляжи, леса и в деревни. На пути в некоторые особо популярные точки образовались настоящие заторы. А желающим позагорать пришлось это делать не выходя из машин, пишет «Телеграф».

Таким местом стала и деревня Каташи. Она расположена расположена в 10 км к юго-востоку от города Кобрин и в 48 км к востоку от Бреста, у автодороги М12 Кобрин-Мокраны.

А в 2 км к югу от деревни расположен затопленный песчаный карьер «Каташи», который в летний период стал для жителей Кобрина и Кобринского района настоящим курортом.

В TikTok появилось видео затора на пути к курортному карьеру. По словам автора, пробка растянулась на 3 километра.

@kobrin_online

До Каташей не доехать, пробка километра 3 😳 🎥 видео от подписчика

♬ оригинальный звук - Кобрин Online

«Недавно была там, снимала видос, видно что людей мало было. А тут капец», — написала одна из полписчиц.

Были и те, кто рассказали о таинственных тайных путях к курортному карьеру: «Надо в объезд ехать, вчера ездили — там очереди вообще не было».

«Там есть четыре варианта подъезда к озеру…три из них знают только местные», — вторил ему еще один зритель, не удосужившись рассказать маршруты.

Некоторые подписчики обвинили в пробках… соцсети. «Вот что делают соцсети и ненужная реклама… Было чистое красивое озеро еще лет 15 назад, о котором знали только кобринчане… Только люди могут так испоганить природу», — поделился выводами еще один комментатор.

А вот как повезло тем, кто туда все-таки добрался.

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