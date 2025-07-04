«Чтобы окупились вложенные деньги, мне нужно 18 лет» 2 4.07.2025, 13:02

Минчанка объяснила, откуда берутся высокие цены на аренду.

Минчанка объяснила в соцсетях, почему аренда жилья в столице кажется многим слишком дорогой. По ее словам, дело вовсе не в жадности владельцев, а в арифметике: квартира должна хотя бы частично окупиться. И это, как показывает ее пример, дело небыстрое. CityDog.io рассказывает, почему мнение белоруски вызвало много хейта в соцсетях.

Alisa.v.strane.chudes2 купила трехкомнатную квартиру за 60 тыс. долларов, но жить в ней сразу было невозможно – пришлось полностью менять полы, стены, потолки, всю сантехнику, окна, целиком сделать балкон и купить всю бытовую технику. Она делала ремонт «под себя» и вложила, как утверждает, еще не меньше 30 тыс.

Сейчас, насколько известно женщине, рыночная стоимость ее квартиры около 100 тыс. долларов. «На сегодняшний день я, грубо говоря, в плюсе, может, на тысяч 5–7», – считает белоруска.

Теперь она думает сдавать квартиру в аренду. Но при средней ставке в 450$ в месяц, чтобы «окупились вложенные деньги», уйдет около 18 лет. И это при условии, что квартиранты не «убьют» жилье. А такое, как она утверждает, случается часто. По ее словам, техника после арендаторов нередко оказывается в таком состоянии, что проще купить новую.

«Вы понимаете, что в таком случае окупаемость увеличивается еще больше, потому что все нужно будет менять в этой квартире. И вы очень интересно, однобоко рассуждаете. Я вам предлагаю купить квартиру в кредиты, в долги, как когда-то это делала я.

Откройте Google и посчитайте, сколько стоит купить то, что вы снимаете. Сколько стоит сделать там ремонт, сколько вы платите за эту аренду и за какое количество лет оно вообще хотя бы окупится. Я уже молчу о том, чтобы приносить доход».

Почему растут цены на жилье в Минске?

Цены на аренду квартир в Минске в течение 2024 года продолжали расти, и это касалось практически всех типов жилья. Как объясняют эксперты, дело не только в экономике, но и в изменении поведения самих арендаторов.

По словам начальника отдела аренды квартир агентства «Мольнар» Юрия Бобцова, одно из главных изменений заключается в том, что новое поколение арендаторов предпочитает жить в комфортных условиях. Все меньше людей соглашается на «бабушкины» квартиры без ремонта – востребовано современное жилье с мебелью и техникой. А поскольку все больше таких квартир появляется на рынке, средняя цена аренды неуклонно растет.

Еще одним фактором стал приток иностранных арендаторов и общий рост зарплат в долларах – это тоже, по мнению эксперта, влияет на стоимость съемного жилья.

Что думают беларусы?

Комментаторы под видео женщины разделились почти поровну: владельцы квартир считают, что аренда должна хотя бы частично покрывать их вложения в покупку и ремонт жилья. А арендаторы, наоборот, думают, что хозяева просто зарабатывают на них и требуют слишком много.

«Вы меня извините, но зачем тогда вам договор аренды, если вы тут говорите в ролике про порчу имущества? А второй момент: амортизация тоже присутствует или вы думаете, что, если положите эконом-ламинат, он у вас пролежит 30 лет?» – интересуется max_gladki.

«Обожаю наш народ. Снимать дорого, купить не можем, а значит, надо отобрать и поделить», – написал andrew_traffkin.

«Если хотят дешево, пусть снимают «бабушатник» без мебели, делают там за свои деньги для себя косметический ремонт и покупают б/у мебель, и будет им счастье», – считает пользователь с ником лапушки.

«Кто не может снимать – живите в общаге. Правильно говорите», – соглашается с авторкой dusj.

«Не пойму. Если вы сдаете одну, значит есть другая, где жить. Вы купили вторую. Две квартиры – это в наше время роскошь, особенно самому купить. Но если даже у вас есть «возможность» купить, то почему она должна окупиться у вас за чей-то счет? Ну сдают люди, типа от бабушки досталась или там детям на будущее. Но сдавать, чтоб окупилась, – еще и прям математика в деле. Не пойму», – удивляется oksmiu.

«Что значит окупаемость квартиры? Вы же ее в итоге не потеряете, а она у вас и останется. Вы можете сдавать ее 5–7–10 лет, а потом продадите за 100 тыс., если это будет ее рыночная стоимость. Вы же не будете из рыночной стоимости вычитать те деньги, которые вы получили за сдачу этой квартиры», – написала Татьяна.

«Пусть те, кто кричат про цены, сломают систему, а именно купят квартиру, вложатся в нее и будут сдавать за 50 рублей», – предлагает opnegreed.

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