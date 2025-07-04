«Путин тоже является законной целью»1
- 4.07.2025, 13:06
Майор ВСУ высказался о ликвидации генералов РФ.
Ликвидация российских высокопоставленных военачальников будет мешать РФ планировать определенные действия на фронте. Об этом рассказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, в эфире на Radio NV.
«В армии, когда погиб какой-то командир, сразу назначают исполняющего обязанности. То есть такого, что они останутся полностью без руководства - нет. Но новый человек должен принять дело, разобраться, это усложняет работу подразделения. Все эти военные, которые были уничтожены - свидетельствуют о том, насколько удачно может работать наше ГУР, СБУ или ССО, кто непосредственно участвовал в подготовке. Мы же понимаем, что прилетело тогда, когда надо было. Это не просто повезло, работала разведка, знала где и когда они будут собираться», - сказал Гетьман.
В то же время он добавил, что подобные ликвидации вызывают страх и непосредственно у Путина:
«Ведь он видит, как работают спецслужбы, Моссад отдыхает. Путин должен понимать, что по закону он тоже является нашей законной целью. И я уверен, что рано или поздно он тоже должен быть уничтожен».