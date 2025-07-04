«Детей не пустили в кинотеатр со своими чипсами» 3 4.07.2025, 13:20

1,294

Белоруска это просто так не оставила и добилась компенсации.

Белоруска подала иск в суд против кинотеатра. Причина: детей не пустили на сеанс со своими чипсами и напитками. Сотрудники действовали в соответствии с правилами, утвержденными директором учреждения. Однако, оказались, были не правы.

Об этой ситуации рассказала в своем TikTok-аккаунте юрист Анастасия Ташлык.

- Женщина купила для детей четыре билета в кинотеатр. Дети приобрели чипсы, напитки в магазине и пришли смотреть кино, — вводит в курс дела специалист. — Сотрудники их не пропустили. Сослались на правила, которые утверждены директором.

По словам Анастасии, юным посетителям сказали, что они могут пронести на сеанс продукты, но лишь те, что продают на территории кинотеатра.

— Женщина с этим не согласилась, обратилась в суд с иском о защите прав потребителя и попросила взыскать моральный вред в размере 2000 рублей, — продолжает Анастасия Ташлык. — Суд требование удовлетворил. Правда, взыскал всего лишь 100 рублей. Но сам факт.

Юрист объяснила, что свое решение суд мотивировал тем, что, кроме правил, подписанных директором, существуют еще правила оказания услуг по показу фильмов, утвержденные постановлением cовмина от 25 мая 2007 года № 684.

— Так вот в них есть исчерпывающий перечень оснований, по которым вас не пустят в кинотеатр, — говорит юрист. — Наличие продуктов питания, приобретенных за пределами кинотеатра, к таким основаниям не относится.

По словам Анастасии Ташлык, данное решение суда уже вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com