Медики раскрыли правду про белорусскую вакцину от COVID-19 1 4.07.2025, 13:39

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Она не является даже средством базовой профилактики.

В официальном реестре УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» зафиксировано, что белорусская вакцина от COVID-19 может применяться только в случае критического ухудшения эпидемиологической ситуации и при отсутствии доступа к вакцинам с доказанной эффективностью, пишут «Белые халаты».

Это означает, что белорусский препарат не рассматривается как базовое средство массовой профилактики. Он — запасной вариант, на случай, если всё остальное перестанет быть доступным.

Понимают это и сами разработчики. Один из них, Игорь Стома, на апрельском съезде инфекционистов в 2025 году прямо заявил: «Ценна даже не суть вакцины, а ценно то, что есть команда экспертов, отработана методология».

При этом в мае 2024 года появились документы о «госзаказе» с обязательствами по выпуску миллионов доз вакцины. Хотя на официальном уровне так и не объявлено, на каком этапе находится разработка и испытания белорусской вакцины от COVID-19.

Так ли нужна вакцина?

Специалисты отмечают снижение потребности в вакцинации. 5 мая 2023 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус официально объявил о завершении пандемии как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

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Что из себя представляет белорусская вакцина?

Речь идет не о современной вакцине. БелКовидВак создается на основе цельновирионного антигена штамма SARS-CoV-2/AY.122/2107 — это вариант «Дельта», актуальный для 2021 года.

С тех пор вирус неоднократно мутировал, а с 2022 года в Беларуси циркулирует исключительно штамм Омикрон и его субварианты. Об этом официально заявляется в сборнике тезисов конференции по микробиологии, вирусологии и иммунологии от 30 мая 2025 года, подчёркивают «Белые халаты».

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Это понимают и белорусские специалисты. Авторы публикации о БелКовидВак прямо указывают, что в условиях высокого уровня постинфекционного и поствакцинального иммунитета эффективность оценивается не в абсолютных, а в относительных показателях. То есть кандидатная вакцина способна дать лишь временное усиление защиты.

Прямо сейчас вакцина БелКовидВак имеет регистрационное удостоверение сроком на год, но в документе четко указано: её применение возможно только в условиях отсутствия доступа к доказано эффективным вакцинам. Ни о каком широком применении речи быть не может — это формулировка из официальных документов.

В‍прочем, госзаказ подан, миллионы доз обсуждаются, и ситуация остается без внятных объяснений. При этом, ранее сообщалось, что строительство завода для белорусской вакцины от ковида остановили в 2024 году.

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