Санкт-Петербург на грани масштабного затопления 4.07.2025, 13:48

Фото: Диалог.ua

Вода поднялась до критической отметки за последние 160 лет.

В Санкт-Петербурге введены экстренные меры из-за резкого подъема уровня воды в Невской губе.

Впервые за длительное время перекрыта дамба: город оказался под угрозой масштабного подтопления. По словам синоптиков, ситуация носит аномальный характер, подобное не фиксировалось в середине лета более полутора веков.

Метеорологи заявляют, что столь высокая отметка уровня воды для июля является чрезвычайно редким явлением: последний подобный случай фиксировался более 160 лет назад.

Фото: Диалог.ua

Фото: Диалог.ua

Кроме самого Петербурга, уже пострадала Ленинградская область. В Сестрорецке затоплены прибрежные зоны, пляжи и части парковой территории. На фоне шквального ветра, достигающего 25 м/с, в регионе отмечены падения деревьев.

По прогнозам, в ближайшие часы ситуация может усугубиться. Власти призывают граждан следить за оперативной информацией.

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