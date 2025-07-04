Санкт-Петербург на грани масштабного затопления
- 4.07.2025, 13:48
Вода поднялась до критической отметки за последние 160 лет.
В Санкт-Петербурге введены экстренные меры из-за резкого подъема уровня воды в Невской губе.
Впервые за длительное время перекрыта дамба: город оказался под угрозой масштабного подтопления. По словам синоптиков, ситуация носит аномальный характер, подобное не фиксировалось в середине лета более полутора веков.
Метеорологи заявляют, что столь высокая отметка уровня воды для июля является чрезвычайно редким явлением: последний подобный случай фиксировался более 160 лет назад.
Кроме самого Петербурга, уже пострадала Ленинградская область. В Сестрорецке затоплены прибрежные зоны, пляжи и части парковой территории. На фоне шквального ветра, достигающего 25 м/с, в регионе отмечены падения деревьев.
По прогнозам, в ближайшие часы ситуация может усугубиться. Власти призывают граждан следить за оперативной информацией.