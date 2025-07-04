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«Лукашенко приказал выкрасть свою медкарту из могилевского психдиспансера»

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  • 4.07.2025, 14:22
  • 4,320
«Лукашенко приказал выкрасть свою медкарту из могилевского психдиспансера»

Диктатора вывели на чистую воду.

На днях журналисты выяснили, что Лукашенко много лет скрывал важный факт из своей биографии.

Он касается его работы заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове с июня 1983 до марта 1985 года.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение. Приводим некоторые из них:

«Не зря Таракан приказал выкрасть и уничтожить свою медкарту из могилевского психдиспансера.

«Так вот откуда замашки и речь тюремного вертухая!»

«Как лукавый бандит следы заметал. Даже деревню сравнял с землей».

«Очень похож на Шарикова - одно лицо».

«Он не уволился из армии, его уволили с «белым билетом», как психически больного (и это в советские времена )».

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