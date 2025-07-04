«Лукашенко приказал выкрасть свою медкарту из могилевского психдиспансера» 1 4.07.2025, 14:22

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Диктатора вывели на чистую воду.

На днях журналисты выяснили, что Лукашенко много лет скрывал важный факт из своей биографии.

Он касается его работы заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове с июня 1983 до марта 1985 года.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение. Приводим некоторые из них:

«Не зря Таракан приказал выкрасть и уничтожить свою медкарту из могилевского психдиспансера.

«Так вот откуда замашки и речь тюремного вертухая!»

«Как лукавый бандит следы заметал. Даже деревню сравнял с землей».

«Очень похож на Шарикова - одно лицо».

«Он не уволился из армии, его уволили с «белым билетом», как психически больного (и это в советские времена )».

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