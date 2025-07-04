«Лукашенко приказал выкрасть свою медкарту из могилевского психдиспансера»1
- 4.07.2025, 14:22
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Диктатора вывели на чистую воду.
На днях журналисты выяснили, что Лукашенко много лет скрывал важный факт из своей биографии.
Он касается его работы заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове с июня 1983 до марта 1985 года.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение. Приводим некоторые из них:
«Не зря Таракан приказал выкрасть и уничтожить свою медкарту из могилевского психдиспансера.
«Так вот откуда замашки и речь тюремного вертухая!»
«Как лукавый бандит следы заметал. Даже деревню сравнял с землей».
«Очень похож на Шарикова - одно лицо».
«Он не уволился из армии, его уволили с «белым билетом», как психически больного (и это в советские времена )».