Большинство немцев - за возврат к воинской повинности 1 4.07.2025, 14:34

Опубликованы результаты опроса.

В Германии все больше людей выступают за возвращение к всеобщей воинской повинности. Согласно опросу Deutschlandtrend, результаты которого были обнародованы в четверг, 3 июля, 73 процента респондентов, то есть трое из каждых четырех, считают, что Германии нужно больше солдат, которые в случае чрезвычайной ситуации будут защищать страну, сообщает «Немецкая волна».

Почти две трети (62%) выразили мнение, что Германия должна быть готова к войне, чтобы обеспечить мир в Европе. В то же время большинство (57%) согласилось с утверждением: «Меня пугает, насколько легкомысленно в Германии говорят о боеготовности».

55 процентов прямо выступили за обязательную военную и гражданскую службу, одинаковую для женщин и мужчин - это на 10% больше, чем в апреле. Еще 18% высказались за возвращение воинской повинности только для мужчин. Почти четверть (23%) считает, что воинская и гражданская повинность должны оставаться приостановленными - такое положение действует в ФРГ с 2011 года.

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