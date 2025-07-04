закрыть
4 июля 2025, пятница, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большинство немцев - за возврат к воинской повинности

1
  • 4.07.2025, 14:34
Большинство немцев - за возврат к воинской повинности

Опубликованы результаты опроса.

В Германии все больше людей выступают за возвращение к всеобщей воинской повинности. Согласно опросу Deutschlandtrend, результаты которого были обнародованы в четверг, 3 июля, 73 процента респондентов, то есть трое из каждых четырех, считают, что Германии нужно больше солдат, которые в случае чрезвычайной ситуации будут защищать страну, сообщает «Немецкая волна».

Почти две трети (62%) выразили мнение, что Германия должна быть готова к войне, чтобы обеспечить мир в Европе. В то же время большинство (57%) согласилось с утверждением: «Меня пугает, насколько легкомысленно в Германии говорят о боеготовности».

55 процентов прямо выступили за обязательную военную и гражданскую службу, одинаковую для женщин и мужчин - это на 10% больше, чем в апреле. Еще 18% высказались за возвращение воинской повинности только для мужчин. Почти четверть (23%) считает, что воинская и гражданская повинность должны оставаться приостановленными - такое положение действует в ФРГ с 2011 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач, «Зеркало недели»
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков