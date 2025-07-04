Чехию накрыл масштабный блэкаут

Чехию накрыл масштабный блэкаут1
- 4.07.2025, 14:47
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Остановились трамваи и метро.
В Чехии произошло массовое отключение электроэнергии. Так, в Праге более 100 тысяч пользователей осталось без света, частично остановились трамваи и ветки метро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.
Предварительно, электричество отсутствовало в большей части Праги и других чешских городах. В столице даже были вынуждены остановить движение общественного транспорта.
- В некоторых районах Чешской Республики произошло отключение электроэнергии. Мы расследуем причины и решаем проблему. Центральный кризисный штаб находится в режиме ожидания, - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
В компании Pražská energetika (PRE) заявили, что причиной блэкаута стало аварийное отключение на подстанции ČEPS в пражском районе Ходов. Специалисты работают над устранением последствий аварии.