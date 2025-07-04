«Родители вправе выбирать, что наденет ребенок» 4.07.2025, 14:58

В родительских чатах учителя настойчиво пишут про «деловой стиль».

В родительские школьные чаты стали приходить сообщения от классных руководителей, которые предупреждают о «деловом стиле» одежды с 1 сентября 2025 года. Там говориться, что «учащиеся <...> обязаны строго соблюдать деловой стиль в одежде».

Родители обеспокоены таким тоном сообщений. «Еврорадио» разбиралось, что с ним не так и что на самом деле рекомендует Министерство образования.

Понятие делового стиля впервые закреплено на уровне нормативного акта — Постановления №322 Минобразования.

Согласно ему, деловой стиль — это «строгий выдержанный стиль одежды». Для мальчиков он может включать пиджак, брюки, рубашку, гольф и галстук.

Для девочек — юбку, сарафан, платье, блузку и т.д. В холодное время можно носить свитер.

Стоить обратить внимание, что закон использует формулировку «может включать», а не «обязан». Это значит, что школьник может носить пиджак, но это не обязательно.

«Получается, если одежда аккуратная, неброская, не розовая — она уже считается деловой», — резюмирует одна из мам в родительском чате.

Это же касается и значков с шевронами, которые часто заставляет носить администрация школы. Носить их — дело добровольное.

Если школа настаивает — это нарушение, потому что ни Кодекс об образовании, ни постановление №322 не дают школе права навязывать конкретную модель одежды или цвет, как и иные атрибуты.

Родители напоминают, что «если локальные акты вступают в противоречие с остальным законодательством, то локальные акты ничтожны в части этих противоречий».

Родители также обсуждают санкции, которые могут применить к ученику, пришедшему, например, в бежевой рубашке.

В ответ они рекомендуют спрашивать администрацию, на каком основании делаются замечания, ведь замечание — это форма дисциплинарного взыскания, и её нельзя применять к ребенку, если он не нарушает порядок и не хамит.

«Мы всегда старались придерживаться аккуратного внешнего вида, — делится опытом мама ученика из гимназии. — Шеврон покупать не стали, и никаких проблем не было. Главное — чисто, опрятно и без крайностей».

Не приказ, а совет: родители вправе выбирать, что наденет ребёнок

Деловой стиль теперь обязателен, но он не равен обязательной школьной форме. Родители могут сами выбирать, как одевать ребёнка — главное, чтобы это соответствовало понятию «строгий и выдержанный стиль».

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