В Беларусь из Польши идет теплый атмосферный фронт 4.07.2025, 15:13

Прогноз погоды на 5-7 июля.

5 июля погодные условия в Беларуси ночью будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем в основном область повышенного атмосферного давления, по северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность.

Ночью в отдельных районах, днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

6 июля ночью с севера Польши ожидается перемещение малоактивного теплого атмосферного фронта, днем на большей части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность.

Ночью по северной половине, днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по северо-западу Беларуси до +18°С, максимальная днем составит от +20°С по северу до +33°С по юго-западу страны.

7 июля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, в северо-западных районах – неустойчивых воздушных масс. Днем с юго-запада Европы ожидается перемещение активной системы фронтов и неустойчивых тропических воздушных масс. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди; днем на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В дневные часы местами грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем будет от +25°С по северу до +35°С по югу страны.

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