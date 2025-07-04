Почти 1000 авиарейсов отменены во Франции из-за забастовки 4.07.2025, 15:22

Авиадиспетчеры требуют улучшения условий труда.

Во Франции в пятницу, 4 июля, продолжилась двухдневная забастовка авиадиспетчеров. Накануне уже было отменено 933 рейса - около 10% от общего числа авиарейсов в стране. В двух аэропортах Парижа этот показатель дошел до 25%.

Во второй день забастовки ситуация может стать еще хуже: Управление гражданской авиации Франции (DGAC) призвало отменить 40% всех рейсов, пишет «Немецкая волна».

Министр транспорта Франции Филипп Табаро раскритиковал забастовку аиадиспетчеров в сезон летних каникул и отпусков.

- 272 человека в нашей стране решают вопросы благополучия более чем полумиллиона человек. Это неприемлемо, - сказал он в интервью изданию CNews. Премьер-министр Франсуа Байру заявил, что диспетчеры «держат французов в заложниках».

Двухдневная забастовка была объявлена двумя профсоюзами авиадиспетчеров, которые требуют улучшения условий труда. Среди прочего они протестуют против «недоукомплектованности штатов» и «токсичного руководства».

Бастующие также выступают против реформы, предусматривающей ужесточение контроля за рабочим временем авиадиспетчеров. Решение об этом было принято после того, как в конце 2022 года в Бордо едва не произошло столкновение двух самолетов. Расследование тогда указало на плохую организацию работы авиадиспетчеров, напоминает агентство AFP.

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