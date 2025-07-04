ВСУ уничтожили российский триколор на границе с Черниговской областью 4.07.2025, 15:34

1,076

Фото: Getty Images

Видеофакт.

Украинские воины уничтожили российский флаг на границе в Черниговской области. Триколор установила вражеская диверсионная группа.

Как сообщает Генштаб ВСУ, российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор в районе пункта пропуска «Гремяч», что на границе РФ и Украины в Черниговской области.

Иногда враг прибегает к таким провокациям для пропагандистских целей. Однако эта провокация противника отметила неудачу.

Украинские пограничники вовремя обнаружили российский триколор. Воины ВСУ из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский флаг.

«Видимость «присутствия» российских войск на территории Черниговской области уничтожена... Ситуация в приграничье Украины и России под контролем Сил обороны», - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Гремяч - это село в Новгород-Северской общине Черниговской области. Оно находится вблизи границы с РФ. Населенный пункт страдает от вражеских обстрелов, там остается около сотни человек.

Фото: deepstatemap.live

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com