После неудачного штурма границы мигранты забросали литовцев камнями 4.07.2025, 15:35

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Один из камней повредил внедорожник пограничников.

Группа мигрантов на белорусско-литовской границе забросала пограничников камнями. Это случилось после неудачного штурма границы вечером в четверг, 3 июля.

Инцидент был зафиксирован в Лаздийском районе, где граница Литвы с Беларусью проходит по реке Мара, сообщает Delfi. На территории Литвы стоит физический барьер-четырехметровый забор с колючей проволокой сверху. Так литовцы защищаются от нелегального проникновения.

Со стороны Беларуси к границе пришла группа из 14 мигрантов с приставной лестницей. Все мигранты были мужчинами 20-40 лет, физически здоровыми и сильными. Они пытались втихаря перебраться через ограждение на границе. Пограничники заметили их с помощью видеокамер и сразу же выехали на место происшествия. Увидев пограничников, мигранты убежали вглубь Беларуси, бросив лестницу, которую потом забрали пограничники.

Рассерженные неудачей, мигранты прошли вдоль границы и вышли на открытое место у реки. Там они бросали камни в пограничников и их машины. Один камень повредил левое переднее крыло внедорожника Toyota Land Cruiser. Пограничники не пострадали.

Это не первый случай, когда нелегалы бросают в пограничников камни и палки. Довольно часто такие случаи происходят и при контактах нарушителей границы с польскими пограничниками.

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