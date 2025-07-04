Легендарная задачка: передвиньте три спички, чтобы поставить стул вверх ногами 1 4.07.2025, 15:45

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Отличный тест на пространственное мышление и нестандартный подход.

Перед вами легендарная задачка, которая сбила с толку не одну сотню любителей головоломок. Всего 3 спички — и вы должны перевернуть стул вверх ногами, пишет «Вокруг света».

Просто? Только на первый взгляд. На деле это отличный тест на пространственное мышление и нестандартный подход.

Здесь важно не только понять, где «ножки» и «сиденье», но и представить себе результат до того, как вы начнёте двигать. Такие задачи тренируют мозг.

Сможете ли вы визуализировать «перевёрнутый» стул и воспроизвести его с помощью трёх движений?

Проверьте себя.

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