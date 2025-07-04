Bloomberg: Германия закупит танки на 25 миллиардов евро
- 4.07.2025, 16:08
Для усиления бригад НАТО.
Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных усилий европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что союзники попросили Германию предоставить НАТО до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия. В случае одобрения этого заказа боевые машины и танки пойдут на оснащение этих сил.
Источники рассказали журналистам, что заказ предусматривает до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 боевых машин GTK Boxer. Танки будут производить компании KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC.
В агентстве поделились, что после появления слухов об этом заказе акции Rheinmetall выросли на 3,7%. Это побудило аналитиков повысить целевые цены.
Общая сумма заказа может составить до 25 млрд евро (около 29,4 млрд долларов), уточнили источники. Тем не менее переговоры о закупках еще продолжаются.
По словам источников, заказ будет окончательно оформлен в ближайшие месяцы. Законодатели могут одобрить его до конца года.