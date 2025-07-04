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За полгода количество белорусов с ВНЖ Литвы уменьшилось на 5,2 тысячи

  • 4.07.2025, 16:23
За полгода количество белорусов с ВНЖ Литвы уменьшилось на 5,2 тысячи

Соответствующую статистику опубликовал Департамент по миграции Литвы.

По состоянию на 1 июля 2025 года вид на жительство в Литве имели 52 287 граждан Беларуси. Это на 5224 человека меньше, чем было в начале года. А по сравнению с 1 января 2024 года количество белорусов с литовским ВНЖ сократилось на 9880 человек. Соответствующую статистику опубликовал Департамент по миграции Литвы, передает «Еврорадио».

Большинство белорусов в Литве (48 162 человека) имели по состоянию на 1 июля временный вид на жительство, 3908 человек — постоянный вид на жительство, еще 142 были временными, а 75 — постоянными резидентами ЕС.

Среди иностранцев, получивших разрешение на проживание на основании высокой квалификации, белорусы составили самую большую группу — 3275 человек. В общей сложности такие разрешения в Литве имеют почти 5,5 тыс. человек. Как правило, их выдают айтишникам.

36 798 белорусов получили ВНЖ на основании работы. Это также самое большое число среди иностранцев в Литве.

По гуманитарным причинам ВНЖ получили 1068 белорусов, для воссоединения семьи — 5161, а ВНЖ для обучения — 951 гражданин нашей страны.

Самой многочисленной группой владельцев ВНЖ Литвы по состоянию на 1 июля были украинцы — 75 085 человек. Белорусы занимают второе место, на третьем месте идут россияне (14 360).

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