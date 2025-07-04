закрыть
4 июля 2025, пятница, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом

  • 4.07.2025, 16:37
  • 1,264
Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что жестокие удары РФ по Украине и разговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным могут быть связаны.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

- Канцлер неоднократно заявлял, что у Путина есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками, - рассказал Корнелиус.

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США «говорят сами за себя».

- Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций, - отметил пресс-секретарь немецкого правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач, «Зеркало недели»
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков