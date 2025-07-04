Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом 4.07.2025, 16:37

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что жестокие удары РФ по Украине и разговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным могут быть связаны.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

- Канцлер неоднократно заявлял, что у Путина есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками, - рассказал Корнелиус.

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США «говорят сами за себя».

- Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций, - отметил пресс-секретарь немецкого правительства.

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