Что происходит на белорусско-польской границе 4.07.2025, 16:44

Из-за заминок на границе автобусы по-прежнему выбиваются из графика.

Ситуация на границе Беларуси со странами ЕС не лучше. Наихудшее положение – в пункте пропуска «Брест – Тересполь». Из-за долгого ожидания автобусы сильно опаздывают, отправление могут откладывать и на сутки, передает «Белсат».

По данным Госпогранкомитета по состоянию на 12:00, выезда в Польшу ожидают 1711 легковых автомобилей. Благодаря электронной очереди путешественникам не приходится физически стоять под июльским солнцем: достаточно зарегистрироваться, а потом, когда очередь приблизится, приехать в пункт пропуска.

Сейчас на границу вызывают тех, кто зарегистрировался вечером 29 июня, то есть время ожидания превысило 4 суток.

Автобусов в очереди в Бресте – 72. Тот, что сейчас первый перед шлагбаумом, зарегистрировался в очереди в 4:00. В Telegram-чатах пишут, что даже с пересадкой в автобусы, ближайшие к границе, приходится страдать более 10 часов.

В Тересполе в сторону Беларуси автобусной очереди нет, однако минувшими днями путешественники должны были долго ждать: без пересадок путь от Варшавы до Минска занимал сутки.

Зато теперь большая очередь легковушек. По данным польской таможенной службы, время ожидания перед пунктом пропуска – 11 часов. В чатах свидетельствуют, что в общей сложности на прохождение границы требуется 16-20 часов.

Из-за длительных задержек на польско-беларусской границе опаздывают автобусы, причем в обе стороны. Например, утром 3 июля «Минсктранс» предупредил пассажиров:

«Автобус по маршруту Минск – Варшава и временем отправления из Минска 6:30 задерживается на неопределенное время».

В итоге этот автобус в 8:00 только выехал из автопарка.

Автобус компании Ecolines, который должен был приехать из Минска в Варшаву 3 июня в 5:20, прибыл только сегодня в 10:30, опоздав, таким образом, более чем на сутки.

По этим причинам задерживаются рейсы в Беларусь. Перевозчики рассылают соответствующие сообщения пассажирам. Например, компания Intercars сегодняшний автобус из Варшавы в Минск, который планировался на 8:45, перенесла на 17:30.

Ровно на сутки застрял автобус «Минсктранса» из Мюнхена в Минск, который должен был выехать накануне в 13:00.

Отправление автобуса компании Intercars из Берлина в Минск перенесли с 15:00 4 июня на 8:00 5 июня.

В таких условиях заранее планировать точное время как отправления, так и прибытия почти невозможно, неудобства огромные. Взять хотя бы автобус «Минсктранса» из польской столицы в белорусскую, который, по расписанию, должен был выехать 3 июня в 23:00: рейс перенесли на 7:00 4 июня, и ровно в это время в графике был следующий автобус перевозчика.

«Пассажиры с билетами на 7:00 смогут воспользоваться поездкой при наличии свободных мест», – сообщила компания. Словом, никаких гарантий. Можно приехать на вокзал и не втиснуться в автобус.

Опаздывают также автобусы, которые ездят из Беларуси в Литву и обратно, правда, отклонения от расписания в этом направлении не такие большие. Например, сегодняшний автобус Ecolines из Минска в Каунас прибыл в 12:32 вместо 5:50. Накануне отправление автобуса Intercars из Каунаса в Минск задержали только на полчаса.

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